ينأحمد موسى ينبهر بكتاب الطريق إلى الخلود.. وعمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء | أخبار التوك شو

إدارة كرداسة التعليمية: تسليم مدارس "لجان الانتخابات"اليوم واستئناف الدراسة بها الأربعاء
مهدد بدفع نفقة 150 ألف جنيه شهريًا.. إبراهيم سعيد في محكمة الأسرة
لماذا ترتفع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين؟ هؤلاء الأكثر عرضة
أحمد كريمة: الإسلام صان الكنائس والمعابد باعتبارها جزءًا من الحضارة الإنسانية
حداد «إلكتروني» بعد وفاة عروس مدينة نصر.. رسائل تعزية من أصدقاء وأقارب تغريد طلبة| ماذا قالوا؟
قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم
فضل دعاء الصباح .. يفتح هذا الباب و15 سببًا آخر يجعلك لا تفوته
رغم أنباء جاهزيته .. «الغندور»: «بيزيرا» خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر
أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك
تبادل لغارات المسيرات..وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 44 طائرة
غزة جائعة والمساعدات مُعلّقة.. الخارجية البريطانية تُحمّل الاحتلال المسئولية: افتحوا المعابر فورًا
أحمد موسى ينبهر بكتاب الطريق إلى الخلود.. وعمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء | أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


الأطباء البيطريين: لا خطورة من تناول لحوم وألبان الأبقار المصابة بالحمى القلاعية
أكد الدكتور رامي محمد فتحي، مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، أن ذبح الأبقار والمواشي المصابة بمرض الحمى القلاعية لا يمثل خطورة على المواطنين، مشددًا على أن فيروس الحمى القلاعية حساس للحرارة ويتم القضاء عليه فور تعرض اللحوم أو الألبان لدرجة حرارة 70 درجة مئوية.


عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه عندما حصل على الجنسية السعودية  أعلن عن هذا الخبر للجميع .


عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ظهر الإعلامي "عمرو أديب" لأول مرة بالجلباب المصري  "الجلابية" خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" مساء السبت.


احترس عند الزيارة .. محظورات وآداب دخول المتحف المصري الكبير
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن المحظورات خلال زيارة المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الفلاش ممنوع، ولكن التصوير بالموبايل مسموح في كل القاعات ما عدا قاعة واحدة التي بها مقتنيات توت عنخ آمون".


المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن يوم أمس شهد إقبالًا كبيرًا على زيارة المتحف المصري الكبير، حيث تجاوز عدد الزوار 20 ألف زائر، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار من إدارة المتحف بوقف الزيارة بسبب التكدس.


أحمد موسى: مصر مش بتبيع أرضها ده استثمار.. والمتر في العلمين يعدي الـ100 ألف جنيه
علق الإعلامي أحمد موسى،  على الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتطوير منطقة علم الروم في مطروح.


إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
دخل الإعلامي أحمد موسى في حالة من الدهشة والابهار بسبب الصور المتواجدة في كتاب الطريق إلى الخلود .


سيلفيا النقادي: استعنت بخبرات فاروق حسني في كتابة الطريق إلى الخلود
أكد الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي رئيسة تحرير كتاب الطريق إلى الخلود، :"  أنه بعد الاستقرار على فكرة كتاب الطريق إلى الخلود توجهت إلى فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق .


الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
قال نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، إن الكارثة الإنسانية في السودان بدأت منذ عام 2023 مع اندلاع النزاع المسلح بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.


الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
قال أنطوان جرير، نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، إن البلاد تواجه منذ شهرين موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق، من بينها دارفور، موضحًا أن منظمتي «اليونيسف» و«الصحة العالمية» تعملان بالتعاون مع شركاء محليين لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره.
 

