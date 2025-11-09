مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك يترأس يوم الدعوات الإيبارشي

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، يوم الدعوات الإيبارشي، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

يوم الدعوات الإيبارشي

شارك في اليوم صاحبا النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة.

بدأ اليوم الذين أقيم بتنظيم من لجنة الدعوات بالإيبارشية، بصلاة القداس الإلهي، تلاها بعض الفقرات الروحية المتنوعة، حيث ألقى نيافة الأنبا بشارة مليئة بالتشجيع، والدعوة إلى مغامرة الحب الإلهي، والتكريس لخدمة الكنيسة، مؤكدًا على أهمية استعداد الشباب والشابات لسماع نداء الله في حياتهم.

كذلك، قدّم نيافة الأنبا بولا كلمة روحية أشار فيها إلى أن الله لا يختار أشخاصًا كاملين، بل قلوبًا مستعدة لإتمام رسالته.

وشهد اليوم أيضًا مشاركات روحية من الأب إرميا نشأت، والأب جوفاني قاصد،حيث قدّما شهادات حياتية عن مسيرة دعوتهما، ونضوجهما حتى الوصول إلى خدمة المذبح المقدس.

وفي ختام اليوم، توجّهت الإيبارشية بخالص الشكر للجنة الدعوات، والآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وفريق الكشافة، والكورال، والشمامسة، ورعاة الكاتدرائية على جهودهم في تنظيم وإنجاح هذا اليوم المبارك، الذي شارك فيه ما يقرب من 500 شاب وشابة من أبناء وبنات الإيبارشية.