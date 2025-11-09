ختام فعاليات تدريب "قادة المستقبل" ببورسعيد

شهد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ختام فعاليات تدريب "قادة المستقبل"، الذي تنظمه إدارة الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم تحت قيادة إيهاب عبد المقصود، وتنفيذ إدارة الأنشطة التربوية ومديرتها الأستاذة نصرة فؤاد.

بورسعيد | الغرباوي يشهد ختام فعاليات تدريب "قادة المستقبل"

جاءت الفعاليات على مسرح مدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك في استضافة كريمة من الأستاذة تغريد الحارتي مديرة المدرسة.

حضر فعاليات الختام الأستاذ شريف كامل وكيل إدارة شرق التعليمية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وأعضاء إدارة الأنشطة بالمركزية، إلى جانب أكثر من ٦٥ طالبًا وطالبة من المستهدفين بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي وعدد من قيادات الإدارة.

وأوضح الغرباوي أن التدريب يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم وكلية التربية بجامعة بورسعيد تحت قيادة الدكتورة ريحاب عبد العزيز عميد الكلية، مؤكدًا حرص تعليم بورسعيد على تنمية مهارات طلابها وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال برامج نوعية تركز على صقل الشخصية الطلابية وتعزيز قيم القيادة والانتماء والمواطنة الإيجابية.

وأشار مدير المديرية إلى أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من الفعاليات وورش العمل التي قدمها نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء، تناولت محاور "القيم الأخلاقية" و"مهارات القيادة" و"الصحة النفسية" و"مهارات التفكير العليا"، واختُتمت فعاليات البرنامج اليوم بمحاضرة حول تنمية الوعي وغرس روح الانتماء قدمها اللواء محمد الغباري.

وأشاد الغرباوي بالتفاعل الكبير من الطلاب المشاركين، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالمحتوى التدريبي، وقدموا أسئلة موضوعية تُظهر قدرتهم على التواصل الفعّال مع المحاضرين، مما نال استحسان وإعجاب جميع الحضور.

وفي ختام الزيارة، أكد مدير المديرية أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية تعليم بورسعيد لاكتشاف وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وامتلاك مهارات التفكير والقيادة الواعية، موجّهًا التحية والتقدير للقائمين على تنظيم التدريب، ومثمنًا جهود المحاضرين والطلاب المشاركين، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق يليق ببورسعيد وطلابها.