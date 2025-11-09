قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
سفير ألمانيا بالقاهرة: قطار "فيلارو" مثال رائد على التكنولوجيا الألمانية في مصر
محلل فلسطيني: استقرار غزة مرهون بتمكين الدور الوطني وليس تدويل الأمن
الزمالك يصطدم بالأهلي في نهائي السوبر.. وعبد الرؤوف يبحث عن أول ألقابه
بسبب لقاءات سياسية .. نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته المُقرّرة غدًا
رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة
محافظات

ختام فعاليات تدريب "قادة المستقبل" ببورسعيد

الغرباوي يشهد ختام فعاليات تدريب "قادة المستقبل"
الغرباوي يشهد ختام فعاليات تدريب "قادة المستقبل"
محمد الغزاوى

شهد  طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ختام فعاليات تدريب "قادة المستقبل"، الذي تنظمه إدارة الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم تحت قيادة  إيهاب عبد المقصود، وتنفيذ إدارة الأنشطة التربوية ومديرتها الأستاذة نصرة فؤاد.

بورسعيد | الغرباوي يشهد ختام فعاليات تدريب "قادة المستقبل"

جاءت الفعاليات على مسرح مدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك في استضافة كريمة من الأستاذة تغريد الحارتي مديرة المدرسة.

حضر فعاليات الختام الأستاذ شريف كامل وكيل إدارة شرق التعليمية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وأعضاء إدارة الأنشطة بالمركزية، إلى جانب أكثر من ٦٥ طالبًا وطالبة من المستهدفين بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي وعدد من قيادات الإدارة.

وأوضح الغرباوي أن التدريب يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم وكلية التربية بجامعة بورسعيد تحت قيادة الدكتورة ريحاب عبد العزيز عميد الكلية، مؤكدًا حرص تعليم بورسعيد على تنمية مهارات طلابها وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال برامج نوعية تركز على صقل الشخصية الطلابية وتعزيز قيم القيادة والانتماء والمواطنة الإيجابية.

وأشار مدير المديرية إلى أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من الفعاليات وورش العمل التي قدمها نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء، تناولت محاور "القيم الأخلاقية" و"مهارات القيادة" و"الصحة النفسية" و"مهارات التفكير العليا"، واختُتمت فعاليات البرنامج اليوم بمحاضرة حول تنمية الوعي وغرس روح الانتماء قدمها اللواء محمد الغباري.

وأشاد الغرباوي بالتفاعل الكبير من الطلاب المشاركين، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالمحتوى التدريبي، وقدموا أسئلة موضوعية تُظهر قدرتهم على التواصل الفعّال مع المحاضرين، مما نال استحسان وإعجاب جميع الحضور.

وفي ختام الزيارة، أكد مدير المديرية أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية تعليم بورسعيد لاكتشاف وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وامتلاك مهارات التفكير والقيادة الواعية، موجّهًا التحية والتقدير للقائمين على تنظيم التدريب، ومثمنًا جهود المحاضرين والطلاب المشاركين، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق يليق ببورسعيد وطلابها.

بورسعيد تعليم بورسعيد قادة المستقبل التربية والتعليم

