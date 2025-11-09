قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
مفاجأة في خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة.. هذا المستند يحسم الطلب

استخراج جواز سفر مستعجل
استخراج جواز سفر مستعجل
محمد غالي

يبحث المواطنون عن طريقة استخراج جواز سفر مستعجل 2025، وذلك مع رغبة المواطنين في الحصول على جوازات السفر في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة للانتظار فترات طويلة، خاصة في ظل تزايد الطلب على السفر للعمل أو الدراسة أو العلاج أو أداء مناسك العمرة والحج.

استخراج جواز سفر مستعجل 2025

استخراج جواز سفر مستعجل 2025

تتيح مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية خدمة استخراج جواز سفر مستعجل خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة فقط من تاريخ تقديم الطلب، حيث يتم استقبال المواطنين من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

وتتمثل خطوات استخراج جواز سفر مستعجل من مكتب الجوازات في التوجه إلى القسم التابع لمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، ثم سحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات بخط اليد بشكل صحيح وواضح، يلي ذلك تسليم المستندات للموظف المختص ودفع الرسوم. 

ويستطيع المواطن استلام جواز السفر خلال 48 ساعة في حال الخدمة المستعجلة، بينما يمكن استخراج جواز فوري في نفس اليوم بمكاتب محددة، في حين يصدر الجواز العادي خلال فترة تتراوح بين 7 و15 يوم عمل كحد أقصى.

أما المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر فتشمل بطاقة رقم قومي سارية لمن تجاوز 16 عاما، وشهادة ميلاد مميكنة للأطفال دون هذا السن، وشهادة المؤهل الدراسي الأصلية إذا لم يدون المؤهل في البطاقة، وثلاث صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 6×4. 

كما يشترط تقديم شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات، وشهادة الموقف من التجنيد للذكور مرفقا بها صورتان، وقسيمة الزواج الأصلية للإناث المتزوجات، إلى جانب بطاقة الرقم القومي للأب وصورتين للأطفال القصر.

استخراج جواز السفر المستعجل

وتبلغ رسوم استخراج جواز السفر المستعجل 1450 جنيها، ويحصل المواطن عليه خلال 24 ساعة فقط من تاريخ التقديم، بينما تبلغ رسوم استخراج الجواز العادي 900 جنيه ويسلم خلال مدة تتراوح بين 3 و7 أيام عمل.

ويمكن تقديم الطلبات من خلال مكاتب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المنتشرة في جميع المحافظات، على أن يتوجه المواطن إلى المكتب التابع لمحل إقامته المسجل في بطاقة الرقم القومي، كما يمكن التقديم مباشرة بمقر المصلحة الرئيسي بالعباسية خلال مواعيد العمل الرسمية.

مدة صلاحية جواز السفر المصري

وتصل مدة صلاحية جواز السفر المصري إلى 7 سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد، ولا يسمح بتمديد الجواز بعد انتهاء صلاحيته، بل يستخرج جواز جديد. 

وتشير وزارة الداخلية إلى أن إطلاق خدمة استخراج جواز السفر المستعجل يأتي في إطار خطتها للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم العاجلة، مع تطبيق منظومة رقمية حديثة تضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الخدمات بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
