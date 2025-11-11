الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد جاجات براكاش نادا، وزير الصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند، في فعاليات المائدة المستديرة المصرية الهندية لبحث سبل التعاون في توطين صناعات الدواء واللقاحات، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلي كبرى الشركات المصرية والهندية العاملة في مجالات الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن العلاقات المصرية الهندية تشهد تطوراً نوعياًً في مجالات الصحة والدواء واللقاحات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتوطين الصناعات الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء واللقاحات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، نحو تعزيز الأمن الصحي والدوائي للدولة.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات من خلال هيئة الدواء المصرية، فضلاً عن منظومة الشراء الموحد التي توفر مناخاً استثمارياً داعماً للشركات العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على خلق شراكات دائمة تسهم في بناء صناعة دواء ولقاحات وطنية على أسس علمية وتكنولوجية متقدمة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن التعاون مع الجانب الهندي يُعد خطوة استراتيجية، خاصة أن الهند تُعد من أكبر الدول المنتجة للدواء واللقاحات في العالم، وتمتلك خبرات واسعة في مجالات البحث والتطوير، موضحاً أن اللقاء تناول فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

ولفت الوزير إلى أن المائدة المستديرة جاءت لوضع إطار تنفيذي للتعاون المصري الهندي في مجالات إنتاج الدواء واللقاحات والمستحضرات البيولوجية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن الوزارة ترحب بجميع المبادرات التي تدعم التنمية الصناعية في القطاع الصحي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المائدة المستديرة شهدت مناقشات موسعة حول تبادل الخبرات في مجالات الدواء واللقاحات، وتفعيل الشراكات بين الشركات المصرية والهندية، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول عرضاً متكاملاً من الجانب المصري حول التجربة الوطنية في تطوير صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا إمكانية نقل التكنولوجيا الهندية الحديثة في مجالات إنتاج اللقاحات والأدوية الحيوية إلى مصر، وبحث التعاون في البحوث السريرية والتطوير المشترك، إلى جانب مناقشة فرص تصدير المنتجات المصرية والهندية إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

‏‎رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء

واختتم المتحدث الرسمي أن هذا اللقاء يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء واللقاحات وتعزيز الاكتفاء الذاتي، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة وعلى رأسها جمهورية الهند، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الأمن الصحي والدوائي وتعزيز النمو الصناعي في القطاع الطبي.