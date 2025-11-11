قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
انتهاء عمليات تصويت مجلس النواب في يومها الثاني
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي.. الإفتاء تكشف حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التعليم يكلف لجنة بالتحقيق في شكاوى أولياء أمور إحدى المدارس

وزير التعليم
وزير التعليم
هاني حسين

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن وزير التربية والتعليم استجاب إلى شكاوى عدد من أولياء أمور مدرسة نيو كابيتال.

وقالت الحديدي في برنامجها “الصورة ” المذاع على قناة “ النهار” : "أولياء امور في مدرسة نيوكابيتال اشتكوا  من قيام إدارة المدرسة باحتجاز أبنائهم في فصل منفصل بسبب تأخر دفع المصروفات".

وتابعت الحديدي: "وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف أعلن تدخل الوزارة عبر تشكيل لجنة ستتوجه غداً إلى المدرسة للتحقيق في الوقائع المتداولة محل الشكوى".

وأضافت: "الوزير شدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات في المدارس الخاصة والدولية، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظاً على ضبط العملية التعليمية".

ومن جانبه كشف أحمد صبحي، ولي أمر إحدى الطالبات بمدرسة "نيو كابيتال"، أن إدارة المدرسة قررت منع الطلاب من الأكل والشرب ودخول الحمام بسبب تأخر أولياء الأمور في سداد المصروفات، قائلاً:"بنتي فريدة التحقت بالمدرسة من أربع سنين، وهي دلوقتي في الصف الثاني الإعدادي. فوجئت يوم الأحد اللي فات إنها رجعت من المدرسة مضايقة وحزينة، ولما سألتها قالتلي إنها أثناء اليوم الدراسي واحدة من المدرسات نادتها وودّتها فصل مجمّع فيه طلاب من مراحل دراسية مختلفة، فيهم كمان أصغر منها، ولما سألت المدرسة: "أنا عملت إيه؟"، ردت عليها وقالت: "المديرة جاية دلوقتي تقولك إيه اللي حصل"، وقعدوها ساعة ونص وبعدها رجعوها من غير ما حد يشرح لها حاجة."

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"لما بنتي حكتلي، توقعت إن السبب يكون المصروفات، لأن أحد مسؤولي إدارة الحسابات في المدرسة كان كلمني قبل أسبوع وسألني عنها، فقلتله إني هسدّدها نهاية نوفمبر، فقال لي "تمام" وقفل المكالمة. ماكنتش متخيل أبداً إنهم ممكن يتصرفوا بالشكل ده."

وتابع:"دي أول مرة يحصل تصرف بالشكل ده، وروحت المدرسة تاني يوم الساعة 11 الصبح، وقابلت مديرة العلاقات العامة وسألتها عن اللي حصل مع بنتي، وفوجئت إنها بترد بكل وضوح إن السبب هو تأخر سداد المصروفات. قلتلها: بتتكلمي جد؟ قالتلي: "آه، ولازم نحطّ حد لتأخير المصروفات". قاطعتها وقلت:"سيبك من المصروفات، إزاي تحبسوا بنتي ساعة ونص بسبب تأخير حصل مني أنا كولي أمر؟"، فقالتلي: "عارفة، تصرف مش ظريف، بس حطّ نفسك مكاني".

التعليم وزير التعليم مدسة أولياء أمور اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد