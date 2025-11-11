وزير التعليم يكلف لجنة بالتحقيق في شكاوى أولياء أمور إحدى المدارس

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن وزير التربية والتعليم استجاب إلى شكاوى عدد من أولياء أمور مدرسة نيو كابيتال.

وقالت الحديدي في برنامجها “الصورة ” المذاع على قناة “ النهار” : "أولياء امور في مدرسة نيوكابيتال اشتكوا من قيام إدارة المدرسة باحتجاز أبنائهم في فصل منفصل بسبب تأخر دفع المصروفات".

وتابعت الحديدي: "وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف أعلن تدخل الوزارة عبر تشكيل لجنة ستتوجه غداً إلى المدرسة للتحقيق في الوقائع المتداولة محل الشكوى".

وأضافت: "الوزير شدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات في المدارس الخاصة والدولية، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظاً على ضبط العملية التعليمية".

ومن جانبه كشف أحمد صبحي، ولي أمر إحدى الطالبات بمدرسة "نيو كابيتال"، أن إدارة المدرسة قررت منع الطلاب من الأكل والشرب ودخول الحمام بسبب تأخر أولياء الأمور في سداد المصروفات، قائلاً:"بنتي فريدة التحقت بالمدرسة من أربع سنين، وهي دلوقتي في الصف الثاني الإعدادي. فوجئت يوم الأحد اللي فات إنها رجعت من المدرسة مضايقة وحزينة، ولما سألتها قالتلي إنها أثناء اليوم الدراسي واحدة من المدرسات نادتها وودّتها فصل مجمّع فيه طلاب من مراحل دراسية مختلفة، فيهم كمان أصغر منها، ولما سألت المدرسة: "أنا عملت إيه؟"، ردت عليها وقالت: "المديرة جاية دلوقتي تقولك إيه اللي حصل"، وقعدوها ساعة ونص وبعدها رجعوها من غير ما حد يشرح لها حاجة."

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"لما بنتي حكتلي، توقعت إن السبب يكون المصروفات، لأن أحد مسؤولي إدارة الحسابات في المدرسة كان كلمني قبل أسبوع وسألني عنها، فقلتله إني هسدّدها نهاية نوفمبر، فقال لي "تمام" وقفل المكالمة. ماكنتش متخيل أبداً إنهم ممكن يتصرفوا بالشكل ده."

وتابع:"دي أول مرة يحصل تصرف بالشكل ده، وروحت المدرسة تاني يوم الساعة 11 الصبح، وقابلت مديرة العلاقات العامة وسألتها عن اللي حصل مع بنتي، وفوجئت إنها بترد بكل وضوح إن السبب هو تأخر سداد المصروفات. قلتلها: بتتكلمي جد؟ قالتلي: "آه، ولازم نحطّ حد لتأخير المصروفات". قاطعتها وقلت:"سيبك من المصروفات، إزاي تحبسوا بنتي ساعة ونص بسبب تأخير حصل مني أنا كولي أمر؟"، فقالتلي: "عارفة، تصرف مش ظريف، بس حطّ نفسك مكاني".