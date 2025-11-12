مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

لا يزال الحديث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول، غامضًا، وسط أنباء عن رحيل النجم المصري عن الريدز واللعب في الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن أنباء رحيل صلاح تأتي بالتزامن مع تقديمه أسوأ مواسمه مع ليفربول، فضلًا عن تراجع مستوى الفريق وتعرّضه لسلسلة هزائم مُتعدّدة منذ بداية الموسم، آخرها الهزيمة أمام السيتي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل مان سيتي للنقطة 22 بالمركز الثاني.

هل يرحل محمد صلاح؟

يرى ستيفان بورسون المستشار المالي السابق لنادي مانشستر سيتي، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، سيرحل عن صفوف الريدز.

وقال “بورسون” في تصريحات عبر شبكة «فوتبول إنسايدر»: «محمد صلاح قد ينتقل إلى الدوري السعودي، الصيف المقبل».

وأضاف: «يبدو لي أنه إذا كان لديه موسم سيئ، فإن ليفربول سيكون بالتأكيد على استعداد للسماح له بالرحيل مقابل رسوم أقل بكثير من الرسوم التاريخية لتوفير الأجور إذا لم يكن هناك شيء آخر، وسيريد الرحيل، حتى تتمكن من إتمام الصفقة.»

وأكمل: «لا أعتقد أن الناس سيتركون اتفاقًا حاسمًا على الطاولة، لكنني أعتقد أن هذا هو نوع الاتفاق الذي يمكن إبرامه خلال الصيف».

وتابع: «بصراحة، ربما يكون ذلك ممكنًا حتى لو استعاد مستواه، لأنني أعتقد أن رؤية أداءه عندما لا يكون في أفضل حالاته قد تكون الدافع وراء قرار ليفربول، وكأنهم يقولون: (حسنًا، كنا نعتقد أننا قد نبيعه هذا الصيف على أي حال، وبالفعل، سنفعل). لذا، أتوقع ذلك بكل تأكيد».

عرض سعودي لضم محمد صلاح

بحسب بعض المصادر الرياضية، فإن العرض المُقدّم من الدوري السعودي لمصلحة محمد صلاح لا يزال قيد التداول. هذا العرض يتضمن راتباً قدره 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل دور سفير للسياحة السعودية وحق ملكية جزئية في أحد الأندية مستقبلاً.

هذه الامتيازات تشبه تلك التي حصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى نادي النصر.

على الرغم من توقيع صلاح عقداً جديداً مع ليفربول في الصيف المنصرم، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي، إلا أن الأداء العام للفريق والتقلبات الفنية قد أظهرت أن صلاح يمر بفترة صعبة. ومع تراجع مستواه، باتت العروض والتكهنات بالرحيل تزداد وضوحاً في الأفق.

تشير المصادر القريبة من صلاح إلى أنه لا يستبعد فكرة خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط، حيث يسعى لتمثيل المنطقة العربية على الساحة العالمية لكرة القدم. وكما هو معروف، فإن انتقالات اللاعبين تتأثر بعوامل مختلفة، ومن الواضح أن هذه الفكرة تسيطر على تفكيره في الفترة الحالية.

حسب التقارير، فإن المحادثات لا تزال قائمة والعرض السعودي جاهز في أي لحظة، خاصة إذا قرر ليفربول فتح الباب أمام رحيل صلاح.