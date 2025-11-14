غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي دخول الكراكات من محطة محولات كهرباء الحامول، غداً السيت الموافق 15 نوفمبر الجاري اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

المناطق المتأثرة

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الجمعة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قريتي الكراكات والكوم الطويل وتوابعهما بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

غداً.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة وتوابعها

كما أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء ريف قرية الدمايرة بمركز بيلا، غدا السبت الموافق 15 نوفمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المغذي المشار إليه.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الجمعة، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية الدمايرة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.