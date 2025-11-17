حسام بدراوي: مصر تتسع للجميع.. ولابد من تواجد المعارضة بمجلس النواب.. فيديو

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن مجلس النواب يمثل الرأي العام، وأعضاء مجلس الشيوخ هم من يحمون التنمية، ولا يمكن معاملة مجلس الشيوخ كمجلس النواب.

وتابع الدكتور حسام بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن متابعة الرئيس السيسي، أمر إيجابي جدا، وأمر سلبي للغاية لبعض المسئوين، معلقا: إذا لم يكن اللوجيستايات تؤدي إلى الهدف منها، يبقى النظام مش صح، وبشكر الرئيس على تدخله لحل المشكلات في انتخابات النواب.

وتوقع المفكر السياسي، أن تنظر الهيئة الوطنية للانتخابات، في كل الطلبات المقدمة بسبب المخالفات، ومن المتوقع الإعادة في بعض الدوائر وهذا لا يكفي، معلقا: يجب أن نعطي للناس ريق أمل وإعادة الانتخابات جميعها.

وأضاف: اللي بيشكل الحكومة الرئيس ولازم تاخد ثقة البرلمان، وأغلب أعضاء الحكومة أعضاء أحزاب.

وذكر: انتخابات المحليات مهمة لكي نسمع صوت الشعب، البرلمان أصبح مشكوك فيه وبقي خطر، لازم مجلس النواب يكون في معارضة، لأن مصر تتسع للجميع، وهناك معارضة، وتمثيلها لازم وجودة في البرلمان، والمعارضة أن تعطي البدائل الأفضل.

وأوضح: مش معنى لما يقال نغير الحكومة إن الحكومة وحشة.. ولكن لازم وجود دم جديد يدخل لوضع برامج جديدة.

وأردف: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة، مش عايزين نظلم حد ونتهم حد، لو مشينا صح المندوبين يخشوا المواعيد يكون فيها التزام ومتابعة الإعلام بشكل مستمر.