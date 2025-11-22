برشلونة يستعيد قمة الليجا برباعية أمام بيلباو في ليلة العودة إلى كامب نو

عاد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على ضيفه أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة، في مواجهة شهدت عودة البارسا إلى ملعب كامب نو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد.

وشهدت المباراة، التي جاءت ضمن الجولة الثالثة عشرة من موسم 2025-2026، هيمنة كاملة من الفريق الكتالوني، حيث افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة تفوقه، ليُسجل فيرمين لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 48، بينما اختتم فيران توريس الرباعية في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، ليوقع على ثنائية مميزة.

طرد لاعب بلباو

وواجه بيلباو صعوبات كبيرة بعد طرد لاعبه أوهيان سانسيت في الدقيقة 54، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، ويترك المجال مفتوحًا أمام برشلونة لتعزيز تقدمه وفرض سيطرته حتى النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليستعيد صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا بفارق الأهداف عن ريال مدريد، الذي يملك نفس الرصيد لكنه خاض مباراة أقل، فيما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 17 نقطة في المركز الثامن.