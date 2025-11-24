السكرتير العام المساعد لبني سويف يُشرف على استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأوقاف

بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أشرف السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ،على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف،لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة،وذلك في حضور : الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن ،الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.



وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ،بتقديم التيسيرات اللازمة لتوزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها،مشيداً بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية،معرباً عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره من المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة بقيادة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف .

في المقابل أوضح مدير الدعوة أنه تم"اليوم"استلام 2 طن لحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على محافظات الجمهروية بالتعاون والتنسيق مع التضامن،وذلك وفق قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة،والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.