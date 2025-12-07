قطر وتونس الأبرز .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7–12-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 2025/7/12، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025، ومباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

كأس العرب والقنوات الناقلة

قطر × تونس – الساعة 7 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية

سوريا × فلسطين – الساعة 7 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية

الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون × وست هام – 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

فولهام x كريستال بالاس – 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي × جيرونا – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا × إشبيلية – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

إسبانيول × رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد × سيلتا فيغو – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي × ليتشي – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD Sports 1 HD

كالياري × روما – الساعة 4 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو × بولونيا – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

نابولي × يوفنتوس – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD



الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



نيس × أنجيه – الساعة 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير × ميتز – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر × باريس – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

لوريان × ليون – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الألماني

هامبورج × فيردر بريمن – 4:30 مساءً

بوروسيا دورتموند × هوفنهايم – 6:30 مساءً