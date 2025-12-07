قطر وتونس الأبرز .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7–12-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 2025/7/12، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025، ومباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني.
كأس العرب والقنوات الناقلة
قطر × تونس – الساعة 7 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية
سوريا × فلسطين – الساعة 7 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية
الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون × وست هام – 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
فولهام x كريستال بالاس – 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي × جيرونا – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا × إشبيلية – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
إسبانيول × رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد × سيلتا فيغو – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كريمونيزي × ليتشي – الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD Sports 1 HD
كالياري × روما – الساعة 4 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
لاتسيو × بولونيا – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
نابولي × يوفنتوس – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نيس × أنجيه – الساعة 4 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
أوكسير × ميتز – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
لوهافر × باريس – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
لوريان × ليون – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الألماني
هامبورج × فيردر بريمن – 4:30 مساءً
بوروسيا دورتموند × هوفنهايم – 6:30 مساءً