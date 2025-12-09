أحمد أبو زيد عن مسرحية سقوط حر: الهدف الرئيسي كان تقديم عرض مشرف باسم مصر

أبدى الفنان أحمد أبو زيد سعادة كبيرة بعد حصوله على جائزة مهرجان قرطاج المسرحي عن دوره في مسرحية سقوط حر، خاصة أنه أول مصري يحصل على الجائزة في تاريخ المهرجان، قائلًا: "المسرحية تدور داخل إطار دراما محاكمة، وهي مأخوذة عن نص ميراث الريح للكاتبين الأميركيين جيروم لورانس وروبرت عام 1925 في النص الأصلي.



وكشف خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أنه لم يكن يتوقع الحصول على الجائزة، خاصة أن الهدف الرئيسي كان تقديم عرض مشرف باسم مصر ونقابة المهن التمثيلية.



واصل: أوجه الشكر الكبير للدكتور أشرف زكي على كل ما قدمه لنا. لم أكن أتوقع التتويج وسط هذا الزخم الكبير من العروض المسرحية العربية والدولية، لكنني كنت واثقًا تمامًا من قوة العمل ومن الجهد الكبير الذي بذله فريق العرض.