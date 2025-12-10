قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
دوري أبطال أوروبا.. جوب بيلينجهام على رأس تشكيل بروسيا ضد بودو جليمت
للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة في 2025
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا
تكنولوجيا وسيارات

تعرف على تاريخ فيلهلم مايباخ في صناعة السيارات ؟

إبراهيم القادري

فيلهلم مايباخ كان يعمل مهندس ألماني، وبدأ علاقته بالسيارات مع جوتليب دايملر في تطوير محركات الاحتراق الداخلي، وساهم في تصميم أولى سيارات دايملر وأول محرك سيارة رباعي الأسطوانات، وبعدها أسس شركة مايباخ لصناعة السيارات الفاخرة في 1909.

واشتهرت مرسيدس بإنتاج سيارات استثنائية للأثرياء حتى عام 1940، وبعد إعادة إحياء العلامة التجارية، أصبحت رمز للفخامة الفائقة في العصر الحديث تحت مظلة دايملر " مرسيدس-بنز " .

بداية عمل فيلهلم مايباخ في دايملر

عمل فيلهلم مايباخ مع جوتليب دايملر علي تطوير محركات احتراق داخلي فعالة، وحصلوا على براءة اختراع لمحرك رباعي الأشواط خفيف في عام 1885.

ساعد فيلهلم مايباخ في تصميم أول سيارة رسمية لهم، Stahlradwagen، والتي عرضت في باريس عام 1889، والتي لم تكن مجرد عربة معدلة.

وفي عام 1900، طور فيلهلم مايباخ أول سيارة مرسيدس "عربة دايملر" بتصميمها الحديث، وأحدثت ثورة في صناعة السيارات.

تأسيس شركة مايباخ

أسس فيلهلم مايباخ مع ابنه كارل شركة Maybach-Motorenbau في 1909 لصناعة محركات الطائرات والسفن الهوائية، ومن ثم بدأ في إنتاج سيارات فاخرة في 1921.

أنتجت شركة مايباخ سيارات حصرية وفخمة جداً مثل طراز W3، واستهدفت الأثرياء وأصحاب النفوذ، وشهدت فترة ما بين الحربين العالمية من عام 1921 حتي عام1940 ذروة إنتاج السيارات الفاخرة للعلامة.

إعادة إحياء العلامة التجارية الحديثة مايباخ

تم بيع اسم مايباخ لشركة دايملر في الستينيات، وتوقف الإنتاج لفترة، وفي عام 2002، أعادت دايملر كرايسلر إحياء اسم مايباخ كعلامة تجارية للسيارات الفاخرة للغاية، لتنافس Rolls-Royce، وأصبحت جزء من إرث الفخامة الذي بدأها المهندس فيلهلم مايباخ  .

وجدير بالذكر ان فيلهلم مايباخ توفي في عام 1929، تاركًا إرث ضخم من الابتكارات التي شكلت حجر الزاوية لصناعة السيارات الحديثة، وعادت علامة مايباخ اليوم لتكون جزء من الفئة الفاخرة للغاية ضمن سيارات مرسيدس-بنز تحت اسم مرسيدس-مايباخ. 

فيلهلم مايباخ جوتليب دايملر سيارات استثنائية مرسيدس بنز السيارات الفاخرة مهندس ألماني سيارات استثنائية للأثرياء

