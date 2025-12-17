استكمال مُحاكمة مُتهمين فى أحداث شغب السلام .. اليوم

تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، جلسة محاكمة متهمين إثنين، في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان، لاتهامهما مع أخرين سبق الحكم عليهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

تفاصيل القضية



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.





وجاء في أمر الإحالة المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض، حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث و العشرين و التاسع و العشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر و لم يبلغوا الثمانية عشر عاما في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.





واتهمت النيابة المتهمين باستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.