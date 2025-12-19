الأرصاد تحذر: 5 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. وهذه المدينة تسجل "صفر"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025، وحذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يسود كافة الأنحاء، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل.

حالة الطقس والظواهر الجوية

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقساً شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى معتدل الحرارة نهاراً، ليعود ويصبح شديد البرودة ليلاً على أغلب المناطق.

كما حذرت النشرة الجوية من ظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً في الفترة من الساعة 3 وحتى 9 صباحاً، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض هذه المناطق.

وفيما يخص نشاط الرياح، فمن المتوقع أن تكون معتدلة على أغلب الأنحاء، بينما تنشط أحياناً على مناطق من جنوب الصعيد بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة والمدن الجديدة بين 8 إلى 9 درجات مئوية، بينما تنخفض في شمال الصعيد ووسط سيناء لتتراوح بين 5 إلى 7 درجات.

وسجلت المحافظات والمدن المصرية التباينات التالية في درجات الحرارة (العظمى/الصغرى):

القاهرة والوجه البحري:

تسجل القاهرة والمنصورة والزقازيق 21 درجة للعظمى و11 للصغرى، بينما تنخفض الصغرى في مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الجديدة إلى 8 و9 درجات على التوالي.

السواحل الشمالية:

تبلغ العظمى في الإسكندرية 21 والصغرى 11، بينما تسجل مطروح 18 للعظمى و10 للصغرى، وتصل درجة الحرارة في السلوم إلى 17 للعظمى و9 للصغرى.

جنوب سيناء:

تسجل شرم الشيخ 23 للعظمى و14 للصغرى، بينما تنفرد مدينة سانت كاترين بأقل درجة حرارة صغرى في البلاد لتصل إلى صفر مئوية.

شمال وجنوب الصعيد:

تسجل المنيا 22 للعظمى و6 للصغرى، وأسيوط 21 للعظمى و7 للصغرى، بينما ترتفع العظمى في أسوان وقنا لتصل إلى 24 درجة مئوية وصغرى تتراوح بين 9 و10 درجات.

حالة الملاحة البحرية

أشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 0.5 إلى 1.25 متر. أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

ملامح فصل الشتاء 2025

بداية فصل الشتاء فلكياً في مصر يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريباً. ويتسم مناخ هذا الفصل بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية والضباب، مع احتمالية تأثر البلاد بمنخفضات جوية تؤدي لحالات من عدم الاستقرار الجوي وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا.