أخبار أسوان| جهود تدريب وتوعية لقومى المرأة بقرى حياة كريمة.. وتحقيق إنجاز فى الرد على شكاوى المواطنين

شهدت محافظة أسوان على مدار اليوم الجمعة الموافق : 19/12/2025 أحداث متنوعة .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام المجلس القومى للمرأة بمواصلة الأنشطة والبرامج التدربيية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع .

ويأتى ذلك من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل جميع القرى والنجوع ، وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، مشيرة إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم إستكمال المرحلة الثانية لسلسلة البرامج والورش التدريبية المتقدمة والتى تستمر على مدار أسبوعين من أجل رفع الكفاءات الفنية وتنمية المهارات الحرفية لدى السيدات والفتيات بمقرات المشاغل الإنتاجية التابعة لفرع المجلس.

تدريب وتوعية.. محافظ أسوان يتابع جهود قومي المرأة بقرى حياة كريمة

جهود متنوعة

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والمقامة بمقر خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بقيادة سندس حامد لتحقيق نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المتنوعة خلال شهر نوفمبر المنقصى بنسبة 98.43% .

وذلك بناءاً على التقرير الذى تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بواسطة الدكتور طارق الرفاعى مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين لمتابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على الإستمرار فى إلتزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة ، وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة لسرعة الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم .

محافظ أسوان يشكر فريق منظومة الشكاوى الموحدة لتحقيق إنجاز للرد على الشكاوى خلال شهر نوفمبر المنقضى