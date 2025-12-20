قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
محافظات

أخبار أسوان| جهود تدريب وتوعية لقومى المرأة بقرى حياة كريمة.. وتحقيق إنجاز فى الرد على شكاوى المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار اليوم الجمعة الموافق : 19/12/2025 أحداث متنوعة .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام المجلس القومى للمرأة بمواصلة الأنشطة والبرامج  التدربيية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع .

ويأتى ذلك من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل جميع القرى والنجوع ، وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، مشيرة إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم إستكمال المرحلة الثانية لسلسلة البرامج والورش التدريبية المتقدمة والتى تستمر على مدار أسبوعين من أجل رفع الكفاءات الفنية وتنمية المهارات الحرفية لدى السيدات والفتيات بمقرات المشاغل الإنتاجية التابعة لفرع المجلس.

تدريب وتوعية.. محافظ أسوان يتابع جهود قومي المرأة بقرى حياة كريمة

جهود متنوعة

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والمقامة بمقر خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بقيادة سندس حامد لتحقيق نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المتنوعة خلال شهر نوفمبر المنقصى بنسبة 98.43% .

وذلك بناءاً على التقرير الذى تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بواسطة الدكتور طارق الرفاعى مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين لمتابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على الإستمرار فى إلتزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة ، وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة لسرعة الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم .

محافظ أسوان يشكر فريق منظومة الشكاوى الموحدة لتحقيق إنجاز للرد على الشكاوى خلال شهر نوفمبر المنقضى

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

