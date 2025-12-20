قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الليلة الأولى من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. السماء مفتوحة منذ 6 ساعات
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا
الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس
قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة
التعادل السلبي يسيطر على ديربي الإسكندرية بكأس عاصمة مصر
إنشاء أكاديمية بالأهلي لاكتشاف مواهب الناشئين برعاية لايبزج الألماني.. خاص
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فوز مثير على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
خلاف إسرائيلي أمريكي حول رفع العقوبات على سوريا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع أبو العينين آفاق الاستثمار في القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة فرنسية موديل 2021 "أوتوماتيك" بهذا السعر.. سوق المستعمل

ستروين سي إليزيه
ستروين سي إليزيه
صبري طلبه

تستمر ستروين سي إليزيه في جذب اهتمام الباحثين عن فرصة شراء سيارة مستعملة داخل السوق المصري، حيث تتميز بشعبية كبيرة بين السيارات المستعملة نظرًا للانتماء إلى الفئة الاقتصادية، إلى جانب حمل العلامة الفرنسية، مع باقة من التجهيزات وتصميم السيدان.

وظهر موديل 2021 من ستروين سي إليزيه في السوق المصري للسيارات المستعملة، ويبدأ سعره من نحو 550 ألف جنيه، مع حالة فابريكا بالكامل، ورغم ذلك، يُنصح دائمًا بمراجعة متوسط الأسعار عند الشراء وإجراء فحص فني شامل للتأكد من حالة السيارة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ستروين سي إليزيه

محرك ستروين سي إليزيه

تعتمد ستروين سي إليزيه على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على توليد قوة تصل إلى 115 حصانًا وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، ويتم نقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تسارع واستهلاك الوقود 

السيارة تحتاج نحو 12.7 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س، بينما يقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة ستروين سي إليزيه 

تأتي ستروين سي إليزيه مزودة بفرامل مانعة للانغلاق  ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح  EBD، كما تتضمن السيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، أقفال مركزية للأبواب، نظام إيموبليزر مانع للسرقة، إنذار، أحزمة أمان لجميع المقاعد، مصابيح ضباب.

ستروين سي إليزيه

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء ونظام صوتي ترفيهي، كما تحتوي على نظام بلوتوث للمكالمات وتشغيل الوسائط، مرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، إضافة إلى جنوط بتصميم رياضي، مدخل AUX و USB للوسائط.

ستروين سي إليزيه سعر ستروين سي إليزيه سعر ستروين سي إليزيه في سوق المستعمل أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

وزارة الشباب تنفذ أولى محاضرات التدريب التوعوي

صورة من اللقاء

انطلاق بطولة الزهور المفتوحة للإسكواش وسط إجراءات طبية على أعلى مستوى

الزمالك

تفاصيل وإجمالي غرامات الزمالك في 8 قضايا بالفيفا

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد