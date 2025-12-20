سيارة فرنسية موديل 2021 "أوتوماتيك" بهذا السعر.. سوق المستعمل

تستمر ستروين سي إليزيه في جذب اهتمام الباحثين عن فرصة شراء سيارة مستعملة داخل السوق المصري، حيث تتميز بشعبية كبيرة بين السيارات المستعملة نظرًا للانتماء إلى الفئة الاقتصادية، إلى جانب حمل العلامة الفرنسية، مع باقة من التجهيزات وتصميم السيدان.

وظهر موديل 2021 من ستروين سي إليزيه في السوق المصري للسيارات المستعملة، ويبدأ سعره من نحو 550 ألف جنيه، مع حالة فابريكا بالكامل، ورغم ذلك، يُنصح دائمًا بمراجعة متوسط الأسعار عند الشراء وإجراء فحص فني شامل للتأكد من حالة السيارة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ستروين سي إليزيه

محرك ستروين سي إليزيه

تعتمد ستروين سي إليزيه على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على توليد قوة تصل إلى 115 حصانًا وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، ويتم نقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تسارع واستهلاك الوقود

السيارة تحتاج نحو 12.7 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س، بينما يقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة ستروين سي إليزيه

تأتي ستروين سي إليزيه مزودة بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD، كما تتضمن السيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، أقفال مركزية للأبواب، نظام إيموبليزر مانع للسرقة، إنذار، أحزمة أمان لجميع المقاعد، مصابيح ضباب.

ستروين سي إليزيه

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء ونظام صوتي ترفيهي، كما تحتوي على نظام بلوتوث للمكالمات وتشغيل الوسائط، مرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، إضافة إلى جنوط بتصميم رياضي، مدخل AUX و USB للوسائط.