تغيير جذري في بطولة أمم أفريقيا.. ماذا ينتظر المنتخبات الأفريقية؟

في خطوة قد تغير ملامح كرة القدم الإفريقية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن قرار جديد يقضي بإقامة كأس الأمم الإفريقية مرة كل أربع سنوات، بدءاً من النسخة المقررة في عام 2028.

يأتي هذا القرار كجزء من إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحسين تنظيم كرة القدم في القارة والتأكد من توافق المواعيد مع "روزنامة كرة القدم العالمية".

أسباب تغيير موعد أمم أفريقيا

رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، أوضح أن هذا التغيير تم اتخاذه لضمان توافق أكبر مع الروزنامة العالمية، مشيراً إلى التحديات التي تواجهة البطولة في السنوات الأخيرة.

وبحسب رئيس الكاف، كان تنظيم البطولة كل عامين يمثل مصدراً أساسياً للإيرادات بالنسبة للاتحادات الوطنية الإفريقية، إلا أن التغيرات في المواعيد العالمية جعلت من الضروري إعادة التفكير في هذا النموذج.

لتعزيز دافعية المنتخبات، أعلن موتسيبي عن رفع قيمة الجوائز المالية، حيث سيحصل الفائز بكأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام في المغرب على مبلغ قدره عشرة ملايين دولار، مقارنةً بسبعة ملايين دولار حصل عليها الفائز في النسخة السابقة.

دوري الأمم الإفريقية

من ضمن التغييرات المهمة، أعلن موتسيبي عن إطلاق "دوري الأمم الإفريقية" الذي سيقام سنوياً، مستوحى من دوري الأمم الأوروبية.

يهدف هذا الدوري إلى تحقيق موارد مالية مستقرة ولتعزيز المنافسة بين المنتخبات الإفريقية، حيث ستقام المباريات في الأشهر من سبتمبر إلى أكتوبر، مع إقامة النهائيات في نوفمبر، مما يتيح فرصة أكبر للأندية واللاعبين.

وقال "تاريخيا كانت بطولة كأس الأمم المصدر الرئيسي لنا، لكن الآن سنحصل على موارد مالية كل عام. إنه هيكل جديد ومثير سيسهم في تحقيق استقلال مالي مستدام وضمان مزيد من التوافق مع أجندة الفيفا".

تأثير الروزنامة العالمية

تأثرت الروزنامة العالمية بالعديد من العوامل، بما في ذلك كأس العالم للأندية الذي سيقام في الولايات المتحدة في عام 2029.

وكان من المقرر أن تقام النسخة الحالية في يونيو ويوليو من هذا العام، لكن الاتحاد الافريقي اضطر الى تأجيلها الى الشتاء بسبب النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة لفيفا في الولايات المتحدة، كما لم يكن بإمكانه تنظيمها في يونيو المقبل بسبب كأس العالم 2026.

كما لم يعد بإمكان "الكاف" إقامة البطولة في يناير وفبراير بسبب الصيغة الجديدة لدوري أبطال أوروبا والتي اصبحت مبارياتها الاخيرة في دوري المجموعة الموحدة تقام في الشهر الاول من كل سنة.

وكان الحل هو بدء البطولة في ديسمبر واستمرارها حتى العام الجديد، في فترة تتوقف خلالها بعض الدوريات الأوروبية التي يلعب فيها العديد من النجوم الأفارقة.

وقال موتسيبي إن هذا التغيير، إلى جانب إطلاق دوري الأمم، جاء "لضمان أن تكون روزنامة كرة القدم العالمية أكثر انسجاماً"، مضيفا "بالطبع واجبنا الأساسي هو تجاه كرة القدم الإفريقية، لكن لدينا أيضاً واجب تجاه اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية".

وتابع "نريد أن نضمن وجود مزيد من التنسيق وأن تسمح الروزنامة العالمية لأفضل اللاعبين الأفارقة بالتواجد في إفريقيا كل عام".