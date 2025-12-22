الأنبا توماس يستقبل أسقف السادس من أكتوبر للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الأنبا دوماديوس، أسقف مدينة السادس من أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر.

الميلاد رجاء ومحبه

شارك في اللقاء القمص ميلاد موسى، وكيل عام المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشيّة، حيث دار الحوار حول "عيد الميلاد هو عيد المحبة والرجاء".

وفي سياق آخر ، ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس.

شارك في الصلاة الأب فيلوباتير جاد، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة، وأبناء شعبي الكنيسة، وعزبة مهني، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "لأنه ليس شئ غير ممكن عند الله"، مختتمًا كلمته بتهنئة الحاضرين بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.