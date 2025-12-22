قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
أخبار البلد

الأنبا توماس يستقبل أسقف السادس من أكتوبر للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الأنبا دوماديوس، أسقف مدينة السادس من أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر.

الميلاد رجاء ومحبه 

شارك في اللقاء القمص ميلاد موسى، وكيل عام المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشيّة، حيث دار الحوار حول "عيد الميلاد هو عيد المحبة والرجاء".

وفي سياق آخر ، ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس.

شارك في الصلاة الأب فيلوباتير جاد، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة، وأبناء شعبي الكنيسة، وعزبة مهني، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "لأنه ليس شئ غير ممكن عند الله"، مختتمًا كلمته بتهنئة الحاضرين بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد. 

الأنبا توماس عدلي الكاثوليك الأنبا دوماديوس الميلاد عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد شربل

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

القبض على سائق أتوبيس امتنع عن توصيل المواطنين بالدقهلية

الكاميرا صورته.. سقوط لص سرق بطارية سيارة بالعجوزة

القبض على المتهم بالتعدى على نجله بالضرب فى الجيزة

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

