بتصميم عصري.. ماذا تقدم OMODA C7 الجديدة كليا؟

تواصل OMODA توسيع حضورها العالمي من خلال نسختها الرياضية OMODA C7، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، حيث تجمع هذه النسخة بين المظهر الحديث والتجهيزات التقنية المتطورة.

أبعاد وتصميم OMODA C7

تعتمد OMODA C7 على تصميم عصري، بينما يبلغ طول السيارة 4660 مم، ويصل العرض إلى 1875 مم، مع ارتفاع قدره 1670 مم، وتأتي قاعدة العجلات بطول 2720 مم، كما توفر السيارة مساحة تحميل خلفية مناسبة للاستخدام، مع إمكانية زيادة السعة عند طي المقاعد الخلفية.

OMODA C7

مواصفات OMODA C7 الفنية

تتوفر OMODA C7 بخيارات متعددة من منظومات الدفع، أبرزها محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر يولد قوة تصل إلى 197 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات. كما تطرح السيارة بخيار هجين قابل للشحن يعتمد على محرك 1.5 لتر تيربو مدعوم بمحرك كهربائي.

OMODA C7

تجهيزات السيارة OMODA C7

تمثل داخلية السيارة أبرز عناصر القوة في OMODA C7، حيث تهيمن شاشة فائقة الوضوح بقياس 15.6 بوصة على لوحة القيادة، وتتيح الشاشة التحكم في أنظمة السيارة والترفيه، إلى جانب شاشة عدادات رقمية تعرض بيانات القيادة بوضوح، كما تدعم السيارة الاتصال الذكي بالهواتف عبر أنظمة الربط الحديثة، مع توفر شاحن لاسلكي ومنافذ متعددة، إضاءة محيطة، مقاعد كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيكي.

OMODA C7

وتعتمد OMODA C7 على باقة من أنظمة مساعدة السائق، تشمل نظام تصوير محيطي بزاوية 540 درجة يوفر رؤية شاملة لمحيط السيارة، كما تتوفر حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب أنظمة مثل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتنبيه من التصادم الأمامي، والتحذير من الخروج عن المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة المتكيف.