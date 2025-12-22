قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحدي تسريحات الشعر التقليدية للأطفال يتصدر ترند إنستجرام.. ما القصة؟

الفنانة علا مسعود من تحدي انستجرام
الفنانة علا مسعود من تحدي انستجرام

تصدر تحدي «تسريحات الشعر التقليدية للأطفال»، ترند موقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال الفترة الماضية، حيث نجحت الفنانة الشابة علا مسعود في تحقيق ملايين المشاهدات منذ بداية التحدي.

جدير بالذكر أن فيديو علا على "انستجرام" قد تخطى العشرين مليون مشاهدة في أيام قليلة، كما حصد أكثر من 400 ألف لايك وآلاف التعليقات من مصر والدول العربية.. فما قصة هذا التحدي؟

تسريحات الشعر التقليدية للأطفال

يعتمد التحدي الذي قدمته علا مسعود على إعادة إحياء تسريحات الشعر التقليدية التي كانت شائعة بين الأطفال في الماضي، حيث شاركت ابنتها في تنفيذ التحدي، الأمر الذي أثار حالة واسعة من التفاعل والزخم.

ظهرت علا في مقاطع الفيديو وهي تنفذ التسريحات خطوة بخطوة، مستخدمة أدوات بسيطة، مع شرح سريع وسلس، ما شجّع عددًا كبيرًا من الأمهات والفتيات على المشاركة في التحدي وإعادة تقديمه بطريقتهم الخاصة.

استخدمت الفنانة الشابة، بكرات الشعر و"البنس" لتسريح وفرد شعر ابنتها على الطريقة القديمة، حيث اعترضت الفتاة في البداية نظرا لبطء العملية دون استخدام مكواة الشعر أو الأدوات الحديثة، إلا أنها ابتسمت في النهاية بعد مشاهدة النتيجة النهائية.

خلال وقت قياسي، حصدت مقاطع الفيديو ملايين المشاهدات، حيث حقق الفيديو 20 مليون مشاهدة، إلى جانب آلاف التعليقات التي عبّر فيها المتابعون عن إعجابهم بالفكرة. 

كيف تفاعل المتابعين مع التحدي؟

تصدر فيديو علا مسعود، ترند انستجرام خلال لحظات قليلة وتفاعل معه آلاف المتابعين الذين أبدو إعجابهم بالفكرة، كما أعلنوا مشاركتهم في التحدي.

جاءت بعض التعليقات مثل: "التسريحة دي هتبقى موضة"، «رجعتينا لأيام الطفولة الجميلة»، و«التحدي ده فكّرني بتسريحات زمان اللي كنا بنعملها قبل المدرسة»، بينما كتب آخرون: «فكرة بسيطة ومش مكلفة»، و«أحلى حاجة إن التسريحات سهلة وتناسب كل الأطفال». 

كما أشاد عدد من المتابعين بطريقة علا وتلقائيتها أمام الكاميرا، فضلا عن تلقائية الأطفال الموجودة في الفيديوهات، مؤكدين أنها أحد أسباب نجاح التحدي وانتشاره.

ولم يتوقف التفاعل عند هذا الحد، بل دفع نجاح التحدي مستخدمين آخرين لإطلاق تحديات مشابهة، مثل تحدي «ملابس الطفولة القديمة»، وتحدي «ألعاب زمان»، وهي تحديات اعتمدت على استحضار الذكريات والنوستالجيا، وحققت بدورها نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا كبيرا. 

من جانبها، عبّرت علا مسعود عن سعادتها بالنجاح غير المتوقع للتحدي، مؤكدة أن الهدف الأساسي كان تقديم محتوى بسيط ومفيد للأمهات، وإعادة تسليط الضوء على أفكار تقليدية يمكن تنفيذها بسهولة. 

وأضافت أن التفاعل الكبير شجّعها على التفكير في تقديم تحديات جديدة تحمل الطابع نفسه لمساعدة الأمهات على التعامل مع أطفالهم وإعادة إحياء الذكريات الجميلة.

انستجرام ترند انستجرام علا مسعود تحدي تسريحات الشعر تسريحات الشعر التقليدية للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

الشيخ سعد الفقي

وكيل أوقاف كفر الشيخ الأسبق ينعى الشيخ منصور الرفاعي عبيد

محافظة دمياط

إعدام عدد 362 كجم أغذية ومشروبات وزيوت تالفة غير صالحة بدمياط

اعمال النقل

التحفظ على عدد ٢ من طيور البجع من سوق الأسماك المطور بالإسماعيلية ونقلهم إلى محمية أشتوم الجميل

بالصور

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد