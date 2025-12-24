أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل.. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس.. وبدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات النواب في 19 دائرة انتخابية على 35 مقعد بين 70 مترشحا .



إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن التأمين الصحي لطلاب المدارس قائم بحكم القانون رقم 99 لسنة 1992، والذي أقر تغطية تأمينية صحية شاملة لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه التغطية لم تكن وليدة إجراءات جديدة كما يروج البعض.



وزير التعليم: نسبة الحضور بالمدارس وصلت لـ 87 % ولا كثافات بالفصول

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب الحضور في المدارس الحكومية في العام الدراسي السابق كانت من 9 لـ 15 % .



وزير الصحة يكشف رد عراقية على دفعها 5 جنيهات في كشف طبي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء وجه بالإعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة.



أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي قطاع غزة، مضيفا أن 10 مليار و 200 مليون دولار حصيلة قناة السويس في 2023.



أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر مركز إقليمي للطاقة في المنطقة والعالم، مضيفا ان الكهرباء لم تنقطع في العام الحالي ولن تنقطع العام المقبل أيضا بفضل الجهود الكبيرة للدولة المصرية.

وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية

علق عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تقدم مصر 47 مركزا عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025.



متحدث الوزراء: صندوق النقد الدولي أشاد بالنتائج الإيجابية للاقتصاد المصري

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن نجاح المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء في انتظار الموافقة النهائية من مجلس إدارة الصندوق.



أبو الغيط: ندعو إلى معالجة شاملة للأزمة اليمنية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .