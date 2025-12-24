قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خط الدفاع عن «دونباس».. انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة سيفيرسك
حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل
سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون | تعرّف عليها
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون
«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا
البطاطس والشعير «مصري 100%».. خبراء الزراعة يزورون شركات كبرى لتطوير إنتاج التقاوي المحلية
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المُنتظمة
بعد 8 دقائق من إعلان الطوارئ.. السيناريو الأرجع لـ سقوط طائرة القادة العسكريين الليبيين
«الضباب الوردي».. ظاهرة جوية نادرة تربك البريطانيين في شرق إنجلترا | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل.. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس.. وبدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات النواب في 19 دائرة انتخابية على 35 مقعد بين 70 مترشحا .


إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن التأمين الصحي لطلاب المدارس قائم بحكم القانون رقم 99 لسنة 1992، والذي أقر تغطية تأمينية صحية شاملة لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه التغطية لم تكن وليدة إجراءات جديدة كما يروج البعض.


وزير التعليم: نسبة الحضور بالمدارس وصلت لـ 87 % ولا كثافات بالفصول
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب الحضور في المدارس الحكومية في العام الدراسي السابق كانت من 9 لـ 15 % .


وزير الصحة يكشف رد عراقية على دفعها 5 جنيهات في كشف طبي
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء وجه بالإعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة.


أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي قطاع غزة، مضيفا أن 10 مليار و 200 مليون دولار حصيلة قناة السويس في 2023.


أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر مركز إقليمي للطاقة في المنطقة والعالم، مضيفا ان الكهرباء لم تنقطع في العام الحالي ولن تنقطع العام المقبل أيضا بفضل الجهود الكبيرة للدولة المصرية.

وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
علق عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تقدم مصر 47 مركزا عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025.


متحدث الوزراء: صندوق النقد الدولي أشاد بالنتائج الإيجابية للاقتصاد المصري
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن نجاح المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء في انتظار الموافقة النهائية من مجلس إدارة الصندوق.


أبو الغيط: ندعو إلى معالجة شاملة للأزمة اليمنية
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

اخبار التوك شو مصر احمد موسى الصحة انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

المتهمين

دعارة أون لاين.. القبض على فتاتين تروجان للرذيلة من خلال تطبيق على الهاتف

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

برلماني: مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية

مجلس النواب

مع بدء جولة الإعادة في الدوائر الـ19 .. حالات بطلان الصوت لضمان نزاهة الانتخابات

مجلس النواب

نواب البرلمان: انضمام مدن مصرية لشبكة اليونسكو للتعلّم إنجاز وطني يعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد