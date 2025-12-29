قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

منقوع الشمر صباحا.. عادة صحية بفوائد مذهلة للجسم

منقوع الشمر صباحًا.. عادة صحية بفوائد مذهلة للجسم
منقوع الشمر صباحًا.. عادة صحية بفوائد مذهلة للجسم
ولاء خنيزي

بذور الشمر من الأعشاب الشائعة في كثير من البيوت العربية، إذ اعتاد الناس تناولها بعد وجبة الغداء لدورها المعروف في تحسين الهضم، إلا أن نقع هذه البذور طوال الليل وشرب منقوعها صباحًا على معدة فارغة يمنح الجسم فوائد أوسع وأعمق تمتد إلى الصحة العامة والبشرة والمناعة، وفقًا لما أشار إليه موقع تايمز ناو.

القيمة الغذائية لبذور الشمر

تحتوي بذور الشمر على مجموعة غنية من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامينات أ وب وج، إلى جانب الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، فضلًا عن مضادات الأكسدة والألياف الغذائية، وتساعد هذه العناصر على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي وتعزيز صحة الأمعاء ودعم الوظائف الحيوية المختلفة.

تحسين الهضم وراحة المعدة

يعاني كثير من الأشخاص في فصل الشتاء من اضطرابات هضمية نتيجة الإكثار من الطعام، ويساعد شرب ماء الشمر الناتج عن نقع البذور وغليها على تحفيز المعدة لإفراز العصارات والإنزيمات الهاضمة، مما يخفف من الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، كما يسهم الانتظام على تناوله في تحسين كفاءة الجهاز الهضمي وزيادة قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

دعم فقدان الوزن بشكل طبيعي

تتميز بذور الشمر باحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة، كما يساعد ماء الشمر على كبح الشهية غير الضرورية، إضافة إلى خصائصه المدرّة للبول التي تساهم في التخلص من السوائل الزائدة والسموم، وهو ما يدعم فقدان الوزن بصورة تدريجية وصحية.

تنقية الجسم من السموم

يعمل ماء الشمر كمدر طبيعي للبول، إذ يساعد الجسم على التخلص من الفضلات والسوائل المتراكمة، كما يدعم صحة الكلى من خلال تنقيتها من السموم بآلية طبيعية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النشاط العام وصحة الجسم.

تنظيم التوازن الهرموني

تحتوي بذور الشمر على مركبات تُعرف بالإستروجينات النباتية، وهي مواد طبيعية تحاكي هرمون الإستروجين في الجسم، وتساعد هذه المركبات على تحقيق توازن هرموني لدى الرجال والنساء، كما تخفف من اضطرابات الدورة الشهرية وأعراض انقطاع الطمث، وتدعم الصحة الإنجابية بصورة عامة.

تعزيز جهاز المناعة

يسهم ماء الشمر في تقوية المناعة لاحتوائه على فيتامين ج وعناصر غذائية داعمة لوظائف الجهاز المناعي، إذ يساعد فيتامين ج على مقاومة العدوى، بينما تعمل باقي العناصر على رفع كفاءة الدفاعات الطبيعية للجسم، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض خاصة في فصل الشتاء.

إشراقة البشرة ونضارتها

بفضل غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات، يساعد الشمر على تحسين صحة البشرة ومنحها مظهرًا أكثر إشراقًا، خصوصًا في الأجواء الباردة التي يزداد فيها جفاف الجلد، كما تعمل مضادات الأكسدة على حماية البشرة من الجذور الحرة وتقليل الشوائب والمساعدة على شد الجلد.

تحسين صحة القلب والجهاز التنفسي

يدعم ماء الشمر صحة القلب من خلال المساعدة على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، حيث يسهم البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، بينما تساعد الألياف الغذائية على تقليل الكوليسترول، كما تحمي مضادات الأكسدة الأوعية الدموية من التلف، وعلى صعيد الجهاز التنفسي، يساعد الشمر على طرد المخاط والبلغم، مما يخفف من السعال والتهاب الحلق ويحسن التنفس.

الشمر منقوع الشمر فوائد الشمر فوائد منقوع الشمر بذور الشمر

