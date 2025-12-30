قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محكمة جنح طوخ تنظر قضية المتهمين باقتحام مقهى بأنبوبة غاز وترويع الزبائن

محكمة
محكمة

تنظر اليوم محكمة جنح طوخ بمحافظة القليوبية أولى جلسات قضية المتهمين الأربعة بواقعة اقتحام مقهي بقرية الدير بأنبوبة غاز وترويع الزبائن.


وفي وقت سابق، كشفت أجهزة أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن ترويع 4 أشخاص مستقلين دراجات نارية، مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

بلاغ بالواقعة 

ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، برصد تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي مجموعة أشخاص مستقلين دراجات نارية على مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.
وبالفحص تم تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وهم 4 متهمين كانوا مستقلين دراجتين ناريتين، وحاولوا ترويع المواطنين الجالسين على المقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز، في قرية الدير التابعة لدائرة المركز إثر خلافات بينهما وبين صاحب المقهى، ولم تسفر الواقعة عن إصابة أي من رواد المقهى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق المختصة في طوخ بمحافظة القليوبية، حبس الـ4 متهمين بواقعة اقتحام مقهى بقرية الدير بطوخ بأنبوبة غاز وترويع الزبائن؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيالهم.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنح طوخ طوخ اقتحام مقهي

طريقة تنظيف الميكروويف بسرعة وبدون مواد كيميائية

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

