أحمد سمير: سد فجوة الأعلاف أولوية تشريعية لدعم الأمن الغذائي

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر «محاور الاستدامة لإنتاج الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية» يعكس إدراك الدولة لأهمية معالجة أحد الملفات الأكثر تأثيرًا على منظومة الغذاء والإنتاج الحيواني في مصر.

وقال سمير في تصريح خاص لـ" صدى البلد إن الفجوة العلفية تمثل تحديًا استراتيجيًا، لما لها من انعكاسات مباشرة على أسعار اللحوم والألبان والدواجن، مشددًا على أن التوسع في إنتاج الأعلاف محليًا يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دعم البحث العلمي والتوسع في استخدام الأعلاف غير التقليدية، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، بما يحقق كفاءة اقتصادية ويحافظ على الموارد الطبيعية، في إطار توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأكد النائب أحمد سمير أن مجلس الشيوخ يولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا من خلال الدراسات والتوصيات التشريعية التي تستهدف تطوير السياسات الزراعية والصناعية المرتبطة بالأعلاف، داعيًا إلى ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج تنفيذية واضحة على أرض الواقع.

واختتم تصريحـه بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من تأمين مدخلات الإنتاج الأساسية، وعلى رأسها الأعلاف، بما يدعم استقرار السوق ويحمي المواطن من تقلبات الأسعار، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.