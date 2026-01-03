منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 3 يناير 2026 جدولًا حافلًا بالمباريات القوية والمثيرة، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى انطلاق مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، إلى جانب منافسات ساخنة في كبرى الدوريات الأوروبية، أبرزها الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الفرنسي، فضلًا عن مباريات مهمة في الدوري السعودي، ويترقب الجمهور العربي والأفريقي مواجهتين من العيار الثقيل في كأس الأمم، تجمع الأولى بين السنغال ضد السودان، بينما يلتقي منتخب تونس ضد منتخب مالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن صراع التأهل إلى الدور ربع النهائي.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم أولى مواجهات دور الـ16، حيث تقام مباراتان قويتان:

ـ السنغال ضد السودان – الساعة 6 مساءً ـ على قناة beIN Sports HD MAX 1

ـ مالي ضد تونس – الساعة 9 مساءً ـ على قناة beIN Sports HD MAX 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

تتواصل منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع عدد من اللقاءات القوية التي تؤثر على صراع القمة والمراكز الأوروبية:

ـ أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست ـ 2:30 مساءً ـ beIN SPORTS 1

ـ برايتون ضد بيرنلي ـ 5 مساءً

ـ وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد ـ 5 مساءً

ـ بورنموث ضد آرسنال ـ 7:30 مساءً ـ beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، تُقام عدة مباريات بارزة:

ـ سيلتا فيجو ضد فالنسيا ـ 3 عصرًا

ـ أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو ـ 5:15 مساءً

ـ إلتشي ضد فياريال ـ 7:30 مساءً

ـ إسبانيول ضد برشلونة ـ 10 مساءً ـ beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يشهد الكالتشيو الإيطالي مواجهات قوية اليوم:

ـ كومو ضد أودينيزي ـ 1:30 ظهرًا

ـ جنوى ضد بيزا ـ 4 عصرًا

ـ ساسولو ضد بارما ـ 4 عصرًا

ـ يوفنتوس ضد ليتشي ـ 7 مساءً

ـ أتالانتا ضد روما ـ 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ـ موناكو ضد ليون ـ 6 مساءً

ـ نيس ضد ستراسبورج ـ 8 مساءً

ـ ليل ضد رين ـ 10:05 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي

ـ الفتح ضد الشباب ـ 3:10 عصرًا

ـ الفيحاء ضد الخلود ـ 4:55 مساءً

ـ الاتحاد ضد التعاون ـ 7:30 مساءً