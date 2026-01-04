قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبارأسوان: متابعة وتوافد للجان جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب.. وامتحانات كليات الجامعة وإزالة للتعديات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان من أهمها .. 

فى اليوم الأول .. محافظ أسوان يتفقد لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

ففى اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب ، والتى تُجرى على مدار يومى 3 و 4 يناير الجارى.

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الإنتخابية فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتخابية وضمان إنتظامها ، وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين ، واللتين تعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، والتى تستقبل 840 ألف و731 ناخب وناخبة داخل 3 دوائر إنتخابية.

توافد الناخبين على لجان التصويت فى جولة الإعادة بأسوان ..شاهد
 

شهدت مقار اللجان الإنتخابية إقبال من المواطنين ، فى اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من لاانتخابات مجلس النواب، التى تُجرى على مدار يومى 3 و 4 يناير الجارى.


 


 محافظ أسوان يتابع سير جولة الإعادة بانتخابات النواب من مركز الطوارئ ..شاهد

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير الأجواء الانتخابية لإقبال المواطنين على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

جهود متنوعة 

رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية ..صور
 

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، بجولة تفقدية بكلية التربية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026. 

محافظ أسوان يوجه بالتوسع فى منافذ ومكاتب تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل إلى 36 منفذًا

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بالتوسع فى منافذ ومكاتب تحصيل الإشتراكات وتقديم مختلف الخدمات المدرجة بالمنظومة الجديدة بما يساهم فى تيسير حصول المواطن الأسوانى على الخدمة بسهولة ويسر .


 

استمرار توافد الناخبين بأسوان ونصر النوبة وإدفو للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة لمجلس النواب|صور
 

يواصل الناخبون بالدوائر الثلاثة فى أسوان ونصر النوبة وإدفو توافدهم على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.


 محافظ أسوان: نسابق الزمن لإنهاء مشروعات حياة كريمة بغرب سهيل

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أننا نسابق الزمن لإنهاء كافة مشروعات " حياة كريمة " بقرية غرب سهيل ، والتى جاءت كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة للقرية مما أثلج صدور أهلها وعبروا عن فرحتهم بهذه النقلة النوعية. 

محافظ أسوان: لن نتهاون فى مواجهة البناء العشوائى والتعدى على أراضى الدولة في فترة الإنتخابات

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا لن نتهاون إطلاقاً فى مواجهة البناء العشوائى والتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية حيث تم إعطاء توجيهات مشددة للمسئولين بالمحليات بإجهاض أى محاولات للتعدى وإزالتها فى المهد ، وخاصة أثناء فترة جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب التى يستغلها البعض للبناء المخالف. 

