القبض على المتهم بإنهاء حياة شقيقه وإصابة آخر بسبب خلاف على قطعة أرض بطوخ

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على المتهم بقتل شقيقه وإصابة شقيقه الآخر بطلقات نارية في قرية مشتهر بمدينة طوخ، إثر خلافات عائلية على قطعة أرض.



وكشفت التحقيقات، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الشقيقين بسبب الميراث بسبب قطعة أرض إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية من فرد خرطوش صوب شقيقيه، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها التعليمي.

وأشارت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة لضبط المتهم فور ارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية مشتهر دائرة المركز بمقتل شخص وإصابة آخر علي يد شقيقهما بسبب خلافات علي قطعة أرض ميراث.

وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتهم ويدعي "خطاب م ا"، عامل، وشقيقيه ويدعي الأول ماجد م ا، 43 سنة، وإصابة شقيقه الآخر وليد م ا، 47 سنة، قام علي إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قرية مشتهر بمدينة طوخ، إثر خلافات عائلية على قطعة أرض بسبب الميراث، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي بنها التعليمي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.