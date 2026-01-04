قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العبور الجديدة تطرح حزمة فرص استثمارية واعدة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة
محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة
آية الجارحي

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية

ذلك تفعيلًا لتوجيهات اسيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذا الطرح يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدينة، من خلال إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة وبأنشطة متعددة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة العبور الجديدة كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الواعدة بشرق القاهرة.

وأكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، تقوم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، ودعم المستثمرين الجادين الراغبين في تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع العمراني المستدام.

وأضاف أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2026، في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة ما يلي:

• قطعة أرض رقم (6 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية
مساحة 11332 م² – نشاط تجاري – طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي.

• قطعة أرض رقم (14) – منطقة الخدمات الإقليمية
مساحة 16597 م² – نشاط تعليمي جامعي – طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي.

• قطعة أرض رقم (50 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية
مساحة 9279 م² – نشاط تجاري إداري – طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي.

• قطعة أرض رقم (138) – منطقة الخدمات الإقليمية
مساحة 1094 م² – نشاط تجاري إداري – الحي 39.

• قطعة أرض رقم (150) – منطقة الخدمات الإقليمية
مساحة 1659 م² – نشاط تجاري – الحي 39.

• قطعة أرض رقم (219) – منطقة الخدمات الإقليمية
مساحة 881 م² – نشاط حضانة – الحي 39.

ودعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المستثمرين إلى الاطلاع على كراسة الشروط وكافة التفاصيل الخاصة بالطرح والتقديم من خلال بوابة خدمات المستثمرين على الرابط التالي:

🔗(https://assign.newcities.gov.eg)

ويؤكد جهاز المدينة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثمارية واعدة للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مدينة العبور الجديدة، مجددًا دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام هذه الفرص التي تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتعود بالنفع على المستثمر والمجتمع، في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم العائد من موارد المدن الجديدة ودعم التنمية الشاملة.

العبور الجديدة الفرص الاستثمارية بوابة خدمات المستثمرين المدن الجديدة الإسكان المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير التربية والتعليم

35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر: التضامن معيار العلاقات الإنسانية والسبيل إلى السلام

القاضي حازم بدوي

دقيقة حداد على روح المستشارة سهام صبري في مؤتمر الوطنية للانتخابات| تفاصيل

متحف السكة الحديد

متحف "سكك حديد مصر".. رحلة عبر 176 عاماً من ذاكرة الوطن | صور وفيديو

بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد