العبور الجديدة تطرح حزمة فرص استثمارية واعدة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية

ذلك تفعيلًا لتوجيهات اسيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذا الطرح يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدينة، من خلال إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة وبأنشطة متعددة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة العبور الجديدة كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الواعدة بشرق القاهرة.

وأكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، تقوم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، ودعم المستثمرين الجادين الراغبين في تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع العمراني المستدام.

وأضاف أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2026، في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة ما يلي:

• قطعة أرض رقم (6 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية

مساحة 11332 م² – نشاط تجاري – طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي.

• قطعة أرض رقم (14) – منطقة الخدمات الإقليمية

مساحة 16597 م² – نشاط تعليمي جامعي – طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي.

• قطعة أرض رقم (50 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية

مساحة 9279 م² – نشاط تجاري إداري – طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي.

• قطعة أرض رقم (138) – منطقة الخدمات الإقليمية

مساحة 1094 م² – نشاط تجاري إداري – الحي 39.

• قطعة أرض رقم (150) – منطقة الخدمات الإقليمية

مساحة 1659 م² – نشاط تجاري – الحي 39.

• قطعة أرض رقم (219) – منطقة الخدمات الإقليمية

مساحة 881 م² – نشاط حضانة – الحي 39.

ودعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المستثمرين إلى الاطلاع على كراسة الشروط وكافة التفاصيل الخاصة بالطرح والتقديم من خلال بوابة خدمات المستثمرين على الرابط التالي:

🔗(https://assign.newcities.gov.eg)

ويؤكد جهاز المدينة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثمارية واعدة للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مدينة العبور الجديدة، مجددًا دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام هذه الفرص التي تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتعود بالنفع على المستثمر والمجتمع، في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم العائد من موارد المدن الجديدة ودعم التنمية الشاملة.