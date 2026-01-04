مروحية على متنها 8أشخاص تهبط اضطرارياً في عرض البحر قبالة سواحل البرازيل

كشفت تقارير إعلامية، عن هبوط مروحية على متنها 8 أشخاص اضطرارياً في عرض البحر قبالة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية وأخرى أُرسلت إلى الموقع أنقذت جميع الركاب.

وفي وقت سابق، قالت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر لها إنه سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه.

وأضافت إن بي سي نيوز أنه سيتم نقل مادورو في نهاية المطاف إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.

ووصلت الطائرة التي تقل الرئيس الفنزويلية نيكولاس مادورو إلى نيويورك.

كان نيكولاس مادورو قد تم اعتقاله أمس بواسطة قوات دلتا الأمريكية.