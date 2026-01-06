أخبار التوك شو| أحمد موسى: الفوز على بنين درس كروي والمرحلة المقبلة تتطلب التركيز.. نيكولاس مادورو ينكر التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الأمريكية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الشباب والرياضة: الفوز على بنين خطوة مهمة.. ونتطلع لاستكمال المشوار في أمم أفريقيا

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فوز المنتخب الوطني على منتخب بنين بنتيجة 3-1 ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكدًا أن الانتصار يمثل خطوة مهمة نحو التقدم في البطولة، ويضع الفراعنة في مواجهة المنتصر من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي.

أحمد موسى: الفوز على بنين درس كروي والمرحلة المقبلة تتطلب التركيز

أبدى الإعلامي أحمد موسى حماسه الكبير بعد فوز منتخب مصر الوطني على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكّدًا أن هذا الانتصار يمثل درسًا واضحًا للفريق المنافس ويعكس قوة الفراعنة على أرض الملعب. ويترقب المنتخب المصري الآن مواجهة الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي.

أحمد موسى يحتفل على الهواء بتأهل الفراعنة: منتخب الرجالة ومحمد صلاح حسمها

سيطرت أجواء من الحماس والفرحة على الإعلامي أحمد موسى أثناء متابعته لمباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، عقب تسجيل الهدف الثالث الذي حسم المواجهة لصالح الفراعنة، في لقاء اتسم بالقوة والندية حتى لحظاته الأخيرة.

هل سيتم زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول؟.. رئيس الشعبة يوضح

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار كروت الشحن لم يتم زيادتها على مدار 4 سنوات، ولكن في العام الماضي كان هناك مطالب من شركات المحمول وتم زيادة بنسبة مقبولة.

الهلال الأحمر: مصر قدمت النسبة الأكبر من دخول المساعدات إلى غزة

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على حد أدنى من الشاحنات اليومية التي تحمل مساعدات متنوعة، مع إدارة عملية لوجستية معقدة تشمل الفرز، الفحص، التكويد، والتغليف.

مندوب فنزويلا بمجلس الأمن: واشنطن نفذت هجوما مسلحًا غير شرعيًا

أكد مندوب فنزويلا بمجلس الأمن، أن فنزويلا وقعت ضحية بسبب مواردها الطبيعية.

نيكولاس مادورو ينكر التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الأمريكية

أنكر نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا، التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الأمريكية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

مندوب أمريكا بمجلس الأمن: مادورو تاجر مخدرات وأسلحة.. واعتقاله جاء لحماية الأمريكيين

أكد مندوب أمريكا بمجلس الأمن، أن اعتقال مادورو جاء لحماية الأمريكيين.

نتنياهو: ترامب أكد التزامه بنزع سلاح حركة حماس

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ترامب أكد التزامه بنزع سلاح حركة حماس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

وزير العمل: لدينا مشكلة في تأهيل العمالة والتعليم الجيد.. فيديو

قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك منافسة في سوق العمل كبيرة جدا، منوها أن لدينا مشكلة في تأهيل العمالة والتعليم الجيد، لأنه بدون تعليم جيد سأضطر اللجوء لتأهيل العمالة.