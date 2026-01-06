قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: الفوز على بنين درس كروي والمرحلة المقبلة تتطلب التركيز.. نيكولاس مادورو ينكر التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الأمريكية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الشباب والرياضة: الفوز على بنين خطوة مهمة.. ونتطلع لاستكمال المشوار في أمم أفريقيا

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فوز المنتخب الوطني على منتخب بنين بنتيجة 3-1 ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكدًا أن الانتصار يمثل خطوة مهمة نحو التقدم في البطولة، ويضع الفراعنة في مواجهة المنتصر من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي.

أحمد موسى: الفوز على بنين درس كروي والمرحلة المقبلة تتطلب التركيز

أبدى الإعلامي أحمد موسى حماسه الكبير بعد فوز منتخب مصر الوطني على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكّدًا أن هذا الانتصار يمثل درسًا واضحًا للفريق المنافس ويعكس قوة الفراعنة على أرض الملعب. ويترقب المنتخب المصري الآن مواجهة الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي.

أحمد موسى يحتفل على الهواء بتأهل الفراعنة: منتخب الرجالة ومحمد صلاح حسمها

سيطرت أجواء من الحماس والفرحة على الإعلامي أحمد موسى أثناء متابعته لمباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، عقب تسجيل الهدف الثالث الذي حسم المواجهة لصالح الفراعنة، في لقاء اتسم بالقوة والندية حتى لحظاته الأخيرة.

هل سيتم زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول؟.. رئيس الشعبة يوضح

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار كروت الشحن لم يتم زيادتها على مدار 4 سنوات، ولكن في العام الماضي كان هناك مطالب من شركات المحمول وتم زيادة بنسبة مقبولة.

الهلال الأحمر: مصر قدمت النسبة الأكبر من دخول المساعدات إلى غزة

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على حد أدنى من الشاحنات اليومية التي تحمل مساعدات متنوعة، مع إدارة عملية لوجستية معقدة تشمل الفرز، الفحص، التكويد، والتغليف.

مندوب فنزويلا بمجلس الأمن: واشنطن نفذت هجوما مسلحًا غير شرعيًا

أكد مندوب فنزويلا بمجلس الأمن، أن فنزويلا وقعت ضحية بسبب مواردها الطبيعية.

نيكولاس مادورو ينكر التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الأمريكية

أنكر نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا، التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الأمريكية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

مندوب أمريكا بمجلس الأمن: مادورو تاجر مخدرات وأسلحة.. واعتقاله جاء لحماية الأمريكيين

أكد مندوب أمريكا بمجلس الأمن، أن اعتقال مادورو جاء لحماية الأمريكيين.

نتنياهو: ترامب أكد التزامه بنزع سلاح حركة حماس

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ترامب أكد التزامه بنزع سلاح حركة حماس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

وزير العمل: لدينا مشكلة في تأهيل العمالة والتعليم الجيد.. فيديو

قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك منافسة في سوق العمل كبيرة جدا، منوها أن لدينا مشكلة في تأهيل العمالة والتعليم الجيد، لأنه بدون تعليم جيد سأضطر اللجوء لتأهيل العمالة.

موسى أحمد موسى منتخب مصر اخبار التوك شو أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

جثة

لا تربطهما علاقة زواج.. كواليس التحقيقات في واقعة العثور على جثماني شاب وفتاة بالتجمع

ارشيفيه

استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.. إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع مشاجرة بأحد مراكز الدقهلية

محكمة جنايات قنا

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الشروع في إنهاء حياة آخر بقنا

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

المزيد