اليوم.. ختام الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر 2025/2026

تُسدل اليوم الثلاثاء الستار على منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025/2026، بعدما أُقيمت مباريات الجولة على مدار ثلاثة أيام متتالية دون توقف، بواقع ثلاث مواجهات يوميًا وفي توقيتات زمنية مختلفة، في إطار جدول مكثف يهدف إلى إنهاء المرحلة في موعدها المحدد.

غياب الأهلي والزمالك عن الجولة

تشهد الجولة الخامسة غياب قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، عن المنافسات، حيث حصل الفريقان على راحة في هذه الجولة. ويأتي ذلك بسبب نظام مجموعتهما التي تضم سبعة فرق فقط، ما منح الجهازين الفنيين فرصة لإراحة اللاعبين، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات خلال الفترة الحالية.

تعديل مواعيد بعض المباريات

قررت اللجنة المنظمة تعديل مواعيد مباراتي المقاولون العرب أمام غزل المحلة، والمصري ضد سموحة، لتقام في تمام الرابعة عصرًا بدلًا من الخامسة مساءً. وجاء هذا التعديل مراعاة لتعارض التوقيت مع مباراة منتخب مصر أمام بنين، التي أُقيمت أمس ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وحرصًا على إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة الحدثين دون تعارض.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

تُقام اليوم الثلاثاء 6 يناير ثلاث مباريات قوية ضمن الجولة الخامسة، حيث يلتقي إنبي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس. وفي التوقيت ذاته، يستضيف الجونة نظيره بتروجت على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر. وتُختتم مواجهات اليوم بلقاء الاتحاد السكندري أمام زد في الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية.

القنوات الناقلة والتحليل الفني

تنقل قناة أون سبورت جميع مباريات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل حصري، مع تقديم تغطية مميزة تشمل استوديوهات تحليلية تضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين، لتقديم قراءة فنية شاملة لأحداث المباريات وأبرز اللقطات، بما يواكب أهمية البطولة واهتمام الجماهير بها



