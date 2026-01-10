قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيت شائع لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

زيت شائع لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا
زيت شائع لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا
هاجر هانئ

يُستخدم زيت الأجوان، المستخلص من بذور الكراوية، على نطاق واسع كعلاج طبيعي لأعراض البرد. فهو غني بمادة الثيمول، ويساعد على تخفيف احتقان الأنف والسعال وتهيج الحلق عن طريق تقليل الالتهاب وتليين المخاط. ورغم أنه ليس علاجًا نهائيًا، إلا أن استنشاق بخار زيت الأجوان قد يوفر راحة سريعة ومؤقتة ويُحسّن من سهولة التنفس.

مع حلول فصل الشتاء وارتفاع مستويات التلوث، الذي لا يُضعف المناعة فحسب، بل يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض، يصبح من الضروري إيجاد حلول فعّالة ومستدامة للحفاظ على الصحة. عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، يُشيد الكثيرون بزيت الأجوان - وهو مستخلص طبيعي من بذور الكراوية - باعتباره علاجًا فعالًا ومضمونًا.

بحسب الخبراء، يحتوي الكمون الهندي (الأجوان) على نسبة عالية من الثيمول، المعروف بخصائصه المضادة للميكروبات والعطرية، وهو علاج شائع للعديد من الحالات، بدءًا من التهاب الحلق والسعال وصولًا إلى احتقان الأنف والإرهاق. وتشير الدراسات إلى أن الثيمول يُخفف من مشاكل الجهاز التنفسي من خلال تحسين تدفق الهواء.

فوائد زيت الأجوان

تتضمن بعض فوائد استخدام الزيت ذي الرائحة القوية والنفاذة ما يلي:

يقلل الالتهاب

يُعد زيت الكمون غنيًا بخصائص مضادة للالتهابات تُخفف الالتهابات في الجسم. ويمكن استخدامه موضعيًا لتخفيف الألم والتورم الناتجين عن التهاب المفاصل والروماتيزم.

يعالج مشاكل الجهاز التنفسي

زيت الأجوان مُقشّع طبيعي، يُساعد على طرد المخاط من الجهاز التنفسي. كما أنه مفيد خلال الأيام التي يكون فيها مؤشر جودة الهواء مرتفعًا، خاصةً لمن يُعانون من الربو والتهاب الشعب الهوائية ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسعال. يُمكن استخدام الزيت في جهاز التبخير أو وضعه موضعيًا على الصدر للمساعدة في تنظيف الجهاز التنفسي.

يعزز المناعة

يُعد زيت الأجوان غنيًا بخصائص مضادة للميكروبات تُحارب العدوى وتُعزز المناعة. يُمكن استخدام هذا الزيت في جهاز التبخير لتطهير الهواء ومنع انتشار العدوى.

يخفف التوتر والقلق

يُمكن لزيت الكمون أن يُهدئ العقل والجسم بشكلٍ رائع، مما يجعله علاجًا فعالًا للتوتر والقلق. يُمكنك إضافته إلى جهاز التبخير أو إلى ماء الاستحمام لتعزيز الاسترخاء وتخفيف التوتر.

يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي

يُعد زيت الأجوان العطري علاجًا طبيعيًا لمشاكل الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم والغازات. ونظرًا لغناه بمادة الثيمول، يُساعد هذا الزيت على إفراز العصارات الهضمية، مما يُحسّن عملية الهضم.

يحسن الدورة الدموية

زيت الأجوان منشط للغاية ويساعد على تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية.

كيف يعمل زيت الأجوان؟

في الطب الأيورفيدي، تُعتبر بذور الكراوية دافئة، وينعكس هذا التأثير أيضاً في الزيت. يساعد تأثير الزيت الدافئ على تخفيف الانزعاج الناتج عن البرد، كما أن دفئه يُهدئ الحلق أو الصدر مؤقتاً.

على الرغم من أن زيت الكمون لا يُعالج نزلات البرد بشكل مباشر، إلا أن الخبراء يعتقدون أنه يُخفف من حدة الأعراض ويمنح شعوراً بالاسترخاء. وتشير الدراسات إلى أن زيت بذور الكراوية يتمتع أيضاً بخصائص مُدفئة للجسم بفضل مُركب البيبرونال الذي يحتويه.

المصدر: timesnownews.

