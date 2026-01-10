قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استجابة للمواطنين..تخفيض قيمة دخول دورات المياه بكورنيش النيل

يوسف رجب

قال الدكتور  خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إنه سوف يتم تخفيض تذكرة دخول دورات المياه بكورنيش النيل بمدينة قنا من 5 إلى 2 جنيه فقط، إضافة لالغاء 20 جنيه  الخاصة بالدوران أسفل الكوبرى وإلزام السائقين باستكمال كوبرى دندرة للدوران.

جاء ذلك على خلفية اعتراض  بعض المواطنين  ورواد مواقع التواصل الاجتماعى على رسوم دورات المياه المعلن عنها، وكذلك بعض الرسوم الخاصة بدخول السيارات.

وأشار عبدالحليم، إلى أن الشركة المنفذة للكورنيش سمحت بالدخول إلى الكورنيش بشكل مؤقت لحين الافتتاح الرسمى، لافتًا إلى أن أى اعتراضات أو أخطاء يتم تلافيها والعمل على حلها قبل الافتتاح، لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين.


وأضاف محافظ قنا، كما يسمح بدخول الأكل والمشروبات الخفية سندوتشات و بيتزا خفيفة، لكن سوف يتم منع دخول بعض الوجبات الأخرى وأبرزها الفسيخ لضمان الحفاظ على المكان.

وأضاف عبدالحليم، بأن تذكرة دخول السيارات للكورنيش قيمتها 20 جنيها وليس هناك أى مبالغ أخرى أثناء التواجد داخل الكورنيش، لافتاً إلى أن شركة المقاولات المسئولة عن التطوير حاليا هى التى تتولى الافتتاح التجريبيى وسوف يتم استلام الكورنيش عقب الانتهاء من التطوير.

