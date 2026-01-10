أبوظبي تدشن مشروع "برق" لبناء شبكة شحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة طاقة للتوزيع، إطلاق مشروع "برق" الهادف إلى إنشاء شبكة متطورة من محطات شحن السيارات الكهربائية عالية السرعة، في خطوة تعزز مكانة الإمارة كمركز رائد للتنقل المستدام، وتدعم التحول نحو بنية تحتية ذكية وصديقة للبيئة.

ويشمل المشروع تركيب أكثر من 50 محطة شحن بقدرة تصل إلى 360 كيلوواط، موزعة على مواقع حيوية واستراتيجية في أبوظبي والعين والظفرة، ومن بين هذه المواقع منارة السعديات، وسوق الميناء، ومستشفى برجيل بمدينة محمد بن زايد، إضافة إلى جامعة الإمارات، ومستشفى توام، والجيمي مول، وسيتي مول بمدينة زايد.

وتتميز محطات "برق" بقدرتها على توفير شحن فائق السرعة، يتيح قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر خلال نحو ثلاث دقائق فقط، مع تقديم تجربة موثوقة للمستخدمين، كما يتضمن المشروع حوافز تشجيعية، حيث يحصل المستهلك على شحنة مجانية بعد كل ثلاث عمليات شحن.

ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى من الشبكة في 13 يناير 2026، بالتزامن مع انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة، على أن تكون جميع المحطات متاحة مجانا طوال فترة الأسبوع، في إطار تشجيع المجتمع على اعتماد وسائل النقل الكهربائية.

ويجسد مشروع "برق" التزام أبوظبي بتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تسعى إلى رفع نسبة السيارات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050.

وأكد رئيس دائرة الطاقة، عبد الله حميد الجروان، أن المشروع يعكس التزام الإمارة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، من خلال شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة.