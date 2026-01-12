مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير محليا وقاريا

يستعد نادي الزمالك لمواجهات قوية خلال شهر يناير الجاري فى الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت المواعيد كالتالي:

ـ المصري أمام الزمالك – كأس عاصمة مصر يوم الخميس 15 يناير 2026 — الساعة 8:00 مساءً.

ـ إنبي ضد الزمالك – الدوري المصري، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 — الساعة 8:00 مساءً.

ـ الزمالك أمام المصري – كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 25 يناير 2026 — الساعة 9:00 مساءً.

ـ الزمالك ضد بتروجيت – الدوري المصري، يوم الأربعاء 28 يناير 2026 — الساعة 5:00 مساءً.

أزمات مع أندية أوروبية تزيد الضغوط على الإدارة

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدة قضايا دولية مع مدربين ولاعبين سابقين أبرزهم البرتغالي جوميز وثلاثي مساعديه إلى جانب السويسري كريستيان جروس بالإضافة إلى اللاعب التونسي فرجاني ساسي فضلا عن نزاعات أخرى مع أندية خارجية مثل إستريلا دا أمادورا البرتغالي وشارلوا البلجيكي، وهو ما يضاعف من حجم الأزمة ويعقد من مهمة الإدارة الحالية.

يذكر أن نادي الزمالك تعرض إلى الخسارة من زد بنتيجة هدف دون رد في الظهور الأول لمعتمد جمال مع الفريق، أمس الأحد، في كأس عاصمة مصر.

وتسببت الخسارة في تجميد رصيد الزمالك عند أربع نقاط فقط في بطولة كأس عاصمة مصر جمعها من فوز وحيد على حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادل مثير مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق مقابل هزيمتين أمام الاتحاد السكندري وسموحة، ليبتعد الفريق مبكرًا عن دائرة المنافسة.

وباتت جماهير الزمالك تترقب ما ستسفر عنه تحركات الإدارة خلال الأيام المقبلة في ظل مطالبات واسعة بضرورة حسم الملفات العالقة سريعًا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل تفاقم الأوضاع خاصة مع اقتراب مراحل حاسمة في الموسم تحتاج إلى فريق مستقر فنيًا وإداريًا وماليًا.



