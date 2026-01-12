قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير محليا وقاريا

حسن العمدة

يستعد نادي الزمالك لمواجهات قوية خلال شهر يناير الجاري فى الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت المواعيد كالتالي:

ـ المصري أمام الزمالك – كأس عاصمة مصر يوم الخميس 15 يناير 2026 — الساعة 8:00 مساءً.

ـ إنبي ضد الزمالك – الدوري المصري، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 — الساعة 8:00 مساءً.

ـ الزمالك أمام المصري – كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 25 يناير 2026 — الساعة 9:00 مساءً.

ـ الزمالك ضد بتروجيت – الدوري المصري، يوم الأربعاء 28 يناير 2026 — الساعة 5:00 مساءً.

 أزمات مع أندية أوروبية تزيد الضغوط على الإدارة

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدة قضايا دولية مع مدربين ولاعبين سابقين أبرزهم البرتغالي جوميز وثلاثي مساعديه إلى جانب السويسري كريستيان جروس بالإضافة إلى اللاعب التونسي فرجاني ساسي فضلا عن نزاعات أخرى مع أندية خارجية مثل إستريلا دا أمادورا البرتغالي وشارلوا البلجيكي، وهو ما يضاعف من حجم الأزمة ويعقد من مهمة الإدارة الحالية.

يذكر أن نادي الزمالك تعرض إلى الخسارة من زد بنتيجة هدف دون رد في الظهور الأول لمعتمد جمال مع الفريق، أمس الأحد، في كأس عاصمة مصر. 

وتسببت الخسارة في تجميد رصيد الزمالك عند أربع نقاط فقط في بطولة كأس عاصمة مصر جمعها من فوز وحيد على حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادل مثير مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق مقابل هزيمتين أمام الاتحاد السكندري وسموحة، ليبتعد الفريق مبكرًا عن دائرة المنافسة.

وباتت جماهير الزمالك تترقب ما ستسفر عنه تحركات الإدارة خلال الأيام المقبلة في ظل مطالبات واسعة بضرورة حسم الملفات العالقة سريعًا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل تفاقم الأوضاع خاصة مع اقتراب مراحل حاسمة في الموسم تحتاج إلى فريق مستقر فنيًا وإداريًا وماليًا.


 

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

قيد عائلى

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

