مدحت الكمار عقب اليمين الدستورية: تطوير الصناعة المصرية أولوية المجلس الجديد لتعزيز الاقتصاد الوطني

أدى النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب 2026، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث،، في خطوة تعكس التزامه بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين والاقتصاد المصري.

وفي تصريح له عقب أداء اليمين، أكد الكمار. أن دعم القطاع الصناعي يمثل أولوية قصوى للمجلس الجديد، مشددًا على أن تطوير الصناعة الوطنية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار النائب. إلى أن البرلمان الجديد أمامه مسؤولية كبيرة في وضع السياسات التشريعية التي تدعم الصناعات الوطنية، وتسهّل إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الحيوية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأوضح مدحت الكمار. أن المجلس سيعمل على متابعة برامج الدولة لتحفيز الصناعة، خصوصًا في مجالات التصنيع الغذائي، والهندسي، والتكنولوجي، مع التأكيد على أهمية الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الإنتاجية وتقليل التكلفة وزيادة الجودة.

وأكد نائب القليوبية. أن دوره الرقابي سيتضمن متابعة الالتزام بتطبيق القوانين الصناعية وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وضمان استفادة كل العاملين في هذا القطاع الحيوي من برامج التدريب والتطوير المهني، بما يرفع من مستوى الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الصناعة لن يتحقق إلا بتضافر جهود البرلمان والحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد سيكون شريكًا فاعلًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ومستوى معيشة الأسرة المصرية.