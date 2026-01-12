عمرو الورداني: تكليف الرئيس السيسي تكريم لمسئولية الوعي الديني في مصر

أعرب الدكتور عمرو الورداني، عضو مجلس النواب، عن شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفه ضمن الـ28 معيناً من جانب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل شرفًا عظيمًا وأمانة كبيرة تتعلق بالوعي الديني في مصر.

وأضاف في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن دوره يهدف إلى استعادة مكانة الأخلاق وتعزيز القوة الناعمة المصرية، مع استثمار سمات التدين المصري لإحداث دورة حضارية تسهم في صيانة المجتمع المصري وإفاقة العالم من حالة التخبط التي يعيشها.

وأشار الدكتور عمرو الورداني إلى أن أولوياته في العمل البرلماني تركز على ضبط الخطاب الديني ومنع غير المؤهلين من التصدّي للفتوى أو للخطب الدينية.

وواصل، أن الخطاب الديني يجب أن يكون أكثر خدمة للمجتمع، مع الاهتمام بالقضايا المجتمعية بشكل واضح، ليصبح المجتمع المصري مجتمعًا دينيًا مستقبليًا قادرًا على النظر إلى المستقبل بثقة ووعي، وبما يسهم في تعزيز حالة الوعي الديني البصير لدى المواطنين.

وأكد الورداني أن الخطاب الديني ينبغي أن يسهم في تحريك الإنتاجية بمختلف صورها، وأن يساعد على التخلص من الشوائب الموجودة في الساحة، فضلًا عن دعمه للتنمية بكافة مفاهيمها.

وذكر، أن تعزيز فاعلية الخطاب الديني يمكن أن يكون أداة لتحقيق بركة ونور وفضل في المجتمع، بما يتوافق مع رسالة الأزهر ومكانة مصر كدولة القرآن الكريم، مع التركيز على دوره في صياغة مجتمع واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

