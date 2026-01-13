التحقيقات تكشف إهمال مدرسة في تعرض تلميذة للتنمر والإيذاء البدني من زميلاتها

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد رصد واقعة تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة تجريبي بمدينة المنزلة في الدقهلية، للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، وما أعقب ذلك من محاولة التلميذة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي بالطابق الأول العلوي أثناء اليوم الدراسي عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، عن أقوال التلميذة، وذويها اللذين قررا سبق تقدمهما بعدة شكاوى إلى إدارة المدرسة خلال العام الدراسي الجاري، بشأن تعرض نجلتهما للتنمر والاعتداء اللفظي والإيذاء البدني المتكرر من بعض التلميذات، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية سلبية دفعتها إلى محاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل أثناء الحصة الدراسية.

لذا أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى المدارس التجريبية بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية ومخالفة لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي، في واقعة تنمر واعتداء لفظي وجسدي تعرضت لها تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، والتي دفعتها حالتها النفسية لمحاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي بالطابق الأول العلوي أثناء اليوم الدراسي.