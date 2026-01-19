قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ حياة رضيع سقط من ارتفاع بالقناطر الخيرية

إبراهيم الهواري

تمكن فريق طبى بمستشفى القناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية من إنقاذ حياة  طفل 6 شهور سقط من ارتفاع وأصيب بنزيف حاد.


وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن مستشفى القناطر استقبل طفل 6 شهور مصاب بالرأس نتيجة سقوط من ارتفاع، مما أدى إلى نزيف أعلى الأم الجافية وشرخ بعظام الجمجمة.

التعامل مع الحالة 

وأشار الشلقاني إلى أنه على الفور تم التعامل مع الحالة وإجراء جراحة عاجلة لتفريغ النزيف بنجاح، ثم نقل الطفل إلى رعاية الأطفال لاستكمال المتابعة الطبية اللازمة.


وأكد وكيل الوزارة أن حالة الطفل الآن مستقرة بفضل الله ثم بفضل كفاءة وإخلاص الفريق الطبي.

