هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بياناً رسمياً يدين فيه السلوك غير المقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي المغرب والسنغال بالرباط.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.

وجاء أبرز بنود بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على النحو التالي:

استنكار شديد للتجاوزات التي استهدفت طاقم التحكيم والمنظمين

البدء في مراجعة كافة اللقطات المصورة لتحديد المتورطين.

إحالة الملف إلى الهيئات المختصة لاتخاذ عقوبات انضباطية رادعة ضد المذنبين.