قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران
دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء
انعقاد الجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. لمحدودي الدخل انفينكس تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته.. وواتساب تطلق ميزة ثورية جديدة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

"واتساب" تستبدل Tenor بـ Klipy في البحث عن صور GIF

يستعد تطبيق واتساب لاستبدال تطبيق Tenor بتطبيق Klipy كأحد مزودي صور GIF الافتراضيين. وقد تم اكتشاف هذا التغيير في آخر تحديث تجريبي لنظام iOS من قِبل WABetaInfo (الإصدار 26.2.10.70)، والمتوفر عبر برنامج TestFlight التجريبي. ويؤكد التحديث أن هذه الميزة قيد التطوير وسيتم إطلاقها في إصدار لاحق من التطبيق.

لمحدودي الدخل.. انفينكس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته 

أطلقت شركة إنفينيكس مؤخرًا هاتفًا ذكيًا جديدًا منخفض التكلفة بتصميم أنيق وعصري. يتميز هاتف إنفينيكس نوت إيدج بهيكل نحيف، رغم احتوائه على بطارية ضخمة. كما يأتي بشاشة AMOLED منحنية ومجموعة متوازنة من المواصفات الأساسية التي تضمن أداءً جيدًا وعمر بطارية طويلًا للاستخدام اليومي. إليك أهم مواصفاته:

شاومي تطلق نظارات ميديا الذكية بمكبرات صوت فوق صوتية

وسّعت شاومي تشكيلتها من الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء بإطلاق نظارات Mijia الذكية للصوت في السوق الأوروبية، حيث جمعت بين تصميم أنيق وتقنية صوتية متطورة.

 تتميز هذه النظارات بمجموعة من الخصائص المصممة لتوفير الراحة اليومية، إليكم جميع التفاصيل.

تُقدّم نظارات Xiaomi Mijia الذكية الصوتية الجديدة من عملاق التكنولوجيا الصيني، تقنية صوتية متطورة ضمن النظارات التقليدية، وذلك بفضل دمج مكبرات صوت فوق صوتية وأربعة ميكروفونات مدمجة في الإطار. 

بطارية خارقة وتصميم نحيف ..إليك أهم مواصفات هاتف Realme P4


إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك انتظار هاتف ريدمي الجديد فمن المتوقع أن تُطلق شركة ريلمي قريبًا هاتف Realme P4 Power المزود ببطارية ضخمة سعتها 10000 مللي أمبير. وقد كشفت التقارير أن الجهاز يحمل رقم الطراز RMX5107 وقد ظهر الجهاز نفسه الآن على منصة Geekbench، كاشفًا عن بعض مواصفاته الرئيسية.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

الزمالك

لإحتواء الغضب.. إجراء جديد من إدارة الزمالك تجاه اللاعبين

الإسماعيلي مواليد 2005

إسماعيلي 2005 يفوز على الأهلي بثنائية في دوري الجمهورية

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية قبل موقعة المصري

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد