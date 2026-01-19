أخبار التكنولوجيا.. لمحدودي الدخل انفينكس تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته.. وواتساب تطلق ميزة ثورية جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

"واتساب" تستبدل Tenor بـ Klipy في البحث عن صور GIF

يستعد تطبيق واتساب لاستبدال تطبيق Tenor بتطبيق Klipy كأحد مزودي صور GIF الافتراضيين. وقد تم اكتشاف هذا التغيير في آخر تحديث تجريبي لنظام iOS من قِبل WABetaInfo (الإصدار 26.2.10.70)، والمتوفر عبر برنامج TestFlight التجريبي. ويؤكد التحديث أن هذه الميزة قيد التطوير وسيتم إطلاقها في إصدار لاحق من التطبيق.

لمحدودي الدخل.. انفينكس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة إنفينيكس مؤخرًا هاتفًا ذكيًا جديدًا منخفض التكلفة بتصميم أنيق وعصري. يتميز هاتف إنفينيكس نوت إيدج بهيكل نحيف، رغم احتوائه على بطارية ضخمة. كما يأتي بشاشة AMOLED منحنية ومجموعة متوازنة من المواصفات الأساسية التي تضمن أداءً جيدًا وعمر بطارية طويلًا للاستخدام اليومي. إليك أهم مواصفاته:

شاومي تطلق نظارات ميديا الذكية بمكبرات صوت فوق صوتية

وسّعت شاومي تشكيلتها من الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء بإطلاق نظارات Mijia الذكية للصوت في السوق الأوروبية، حيث جمعت بين تصميم أنيق وتقنية صوتية متطورة.

تتميز هذه النظارات بمجموعة من الخصائص المصممة لتوفير الراحة اليومية، إليكم جميع التفاصيل.

تُقدّم نظارات Xiaomi Mijia الذكية الصوتية الجديدة من عملاق التكنولوجيا الصيني، تقنية صوتية متطورة ضمن النظارات التقليدية، وذلك بفضل دمج مكبرات صوت فوق صوتية وأربعة ميكروفونات مدمجة في الإطار.

بطارية خارقة وتصميم نحيف ..إليك أهم مواصفات هاتف Realme P4



إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك انتظار هاتف ريدمي الجديد فمن المتوقع أن تُطلق شركة ريلمي قريبًا هاتف Realme P4 Power المزود ببطارية ضخمة سعتها 10000 مللي أمبير. وقد كشفت التقارير أن الجهاز يحمل رقم الطراز RMX5107 وقد ظهر الجهاز نفسه الآن على منصة Geekbench، كاشفًا عن بعض مواصفاته الرئيسية.