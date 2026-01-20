قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة "سلطان كودارات" الفلبينية
منتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا
سياسات ترامب تثير القلق الأوروبي.. وجرينلاند وأوكرانيا تشعلان توترا مع الحلفاء
كل ما تريد معرفته عن تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية"
تخفيضات 50%.. 60 أتوبيسًا «استثنائيًا» لنقل جمهور معرض الكتاب من ميادين القاهرة الكبرى
الوزير: مليار دولار استثمارات كيماويات و291 مليونًا لإطارات السيارات.. وطرح 3 رخص أسمنت جديدة
دعاء اليوم الأول من شعبان.. احرص عليه بين الأذان والإقامة
بعد بوتين.. ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى مجلس السلام في غزة
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من وزير العدل بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 7657 لسنة 2025، بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع تطبيقا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.

 ونص القرار رقم 7656 لسنة 2025، الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته: وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 176 لسنة 2019، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 8073 لسنة 2023، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 278 لسنة 2025، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 6 / 11 / 2025، وبعد أخذ رأى وزارة المالية. نصت المادة الأولى، على تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها في البند ثانيًا من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص بكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار. كما نصت المادة الثانية على، يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة عام واحد فقط يبدأ من 1/1/ 2026 وينتهي في 31/12/2026 ثم يعاد النظر في هذه الجداول. ونصت المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 2026 صدر في 25/11/ 2025.

وزير العدل المحررات الرسمية وسائل النقل السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

ترشيحاتنا

العرائس

تفاصيل الملتقى العربي لفنون العرائس.. 10 عروض في 3 أيام

العرائس

غدا افتتاح الدورة الـ5 لملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

صورة ارشيفية

برنامج الأغذية العالمي: الوضع الغذائي في قطاع غزة شديد الهشاشة

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد