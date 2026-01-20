قرار من وزير العدل بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 7657 لسنة 2025، بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع تطبيقا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.

ونص القرار رقم 7656 لسنة 2025، الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته: وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 176 لسنة 2019، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 8073 لسنة 2023، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 278 لسنة 2025، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 6 / 11 / 2025، وبعد أخذ رأى وزارة المالية. نصت المادة الأولى، على تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها في البند ثانيًا من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص بكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار. كما نصت المادة الثانية على، يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة عام واحد فقط يبدأ من 1/1/ 2026 وينتهي في 31/12/2026 ثم يعاد النظر في هذه الجداول. ونصت المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 2026 صدر في 25/11/ 2025.