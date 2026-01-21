بلال شعيب: مصر دولة مستقرة وجاذبة للاستثمار.. ورسالة رئاسية بثقة الاقتصاد وقوة المؤسسات

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة للمستثمرين، مفادها أن الدولة تقف على أرض صلبة، حيث تتكامل القيادة والحكومة والشعب في مسار واحد، مؤكدًا أن مصر دولة قوية ومتناسكة البنيان، وأن تماسك مؤسساتها الوطنية؛ كان عاملًا حاسمًا في مواجهة الإرهاب والقضاء على جذوره.

مشروعات البنية التحتية في مصر

وأضاف شعيب، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن الدولة نجحت في تحقيق معادلة صعبة، تمثلت في دحر الإرهاب بالتوازي مع تنفيذ طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية؛ ما عزز مناخ الاستثمار، ورفع من جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح أن مصر لا تطرح الاستثمار كشعار تقليدي؛ بل تقدم فرصًا حقيقية وواعدة في مناطق استراتيجية، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، مؤكدًا أن قوة الدولة تتيح للمستثمرين النفاذ بمنتجاتهم إلى أسواق واسعة، ومتنوعة تشمل إفريقيا والعالم العربي والدول الإسلامية ودول حوض البحر المتوسط.

علاقات دولية قائمة على الندية

وأشار شعيب إلى أن الأداء الدبلوماسي للرئيس السيسي، يجسد مفهوم العلاقات الدولية المتوازنة، القائمة على الندية وتبادل المنافع، لافتًا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية وتدعم الاقتصاد الوطني دون التفريط في سيادتها أو استقلال قرارها السياسي.

رسالة طمأنة للمستثمرين

وأكد شعيب أن اختيار الاستثمار في مصر، لا يقتصر على الاستفادة من سوق استهلاكي ضخم يتجاوز 100 مليون نسمة؛ بل يمنح المستثمرين بوابة استراتيجية للانطلاق إلى الدوائر الإقليمية المختلفة، ما يجعل مصر مركزًا محوريًا للتوسع في إفريقيا والمنطقة العربية والعالم الإسلامي ودول البحر المتوسط.