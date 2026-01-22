أخبار أسوان..التشغيل التجريبى لمشروعات"حياةكريمة" بقرى إدفو..وحملات تموينية وجهود صحية ومجتمعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 21/1/2026 أحداث متنوعة.

فقد قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع محطة رفع الشهيد على إسماعيل ، والتى تأتى ضمن مشروع الصرف الصحى بقرية الكلح شرق بمركز إدفو لخدمة ٢٥ ألف نسمة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ٤٥٠ مليون جنيه.

محافظ أسوان: بدء التشغيل التجريبى لمحطة الشهيد على إسماعيل بقرية الكلح شرق بإدفو

استكمل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمحطة رفع الحجز بحري الرئيسية، والتي تأتي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية الحجز بحري، لخدمة نحو 22 ألف نسمة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 250 مليون جنيه، وذلك في إطار مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لخدمة 22 ألف مواطن.. محافظ أسوان يُطلق التشغيل التجريبي لمحطة رفع الحجز بحري ضمن «حياة كريمة»|صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة المعالجة المدمجة للصرف الصحى بقرية النصراب بمركز إدفو ، والتى تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه ، وأن المحطة تعمل بطاقة 300 م3/يوم ، بنظام المعالجة المدمجة .

تشغيل تجريبى لمحطة الصرف الصحى بالنصراب في أسوان بتكلفة 130 مليون جنيه

جهود متنوعة

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية الحجز قبلى التابعة لمركز إدفو للإطمئنان على منظومة العمل وتقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المركز ، والذى تم إنشاؤه ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية .



محافظ أسوان يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي للخدمات الحكومية بإدفو

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد كوبرى المحاميد العلوى للوقوف على حالته الفنية ومتابعة مستوى الأمان المرورى عليه .

محافظ أسوان يتفقد كوبرى المحاميد العلوى لرفع كفاءته

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى.



ضبط 225 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان.. وتحرير محاضر للمُخالفين

وجه الدكتور إسماعيل كمال مديرية الشؤون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة محمد عبد العزيز بإتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة، للمصابين بأعراض إضطربات معوية على عدد من المواطنين بقرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة نتيجة تناولهم وجبات غذائية فاسدة.



علاج 22 حالة من مصابي الاضطرابات المعوية بقرية أدندان بأسوان