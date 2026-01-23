قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
برلماني: انضمام مصر لمجلس السلام في غزة يأتي استكمالا لدعم القضية والشعب الفلسطيني

أكد الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حمل العديد من الرسائل الإيجابية والتي تضمنت توافق الرؤى المصرية الأمريكية في العديد من الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ملف السد الإثيوبي، خاصة بعد عرض الرئيس الأمريكي التدخل في المفاوضات للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق مصر المائية.

وأضاف النائب حسام خليل، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدولة المصرية وقيادتها الحكيمة في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات، يعكس قوة الدولة وريادتها وتبني قيادتها مبادئ راسخة تدعم وتعزز مقتضيات الأمن الإقليمي والدعوة إلى حل الصراعات بالمفاوضات لا بالقوة العسكرية، وهو موقف مصري راسخ يعزز قيمة الدولة إقليميًا ودوليًا كدولة داعية وراعية للسلام.

وأوضح خليل، أن قبول مصر دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة للمشاركة في الإشراف على إعادة إعمار القطاع، يأتي في إطار استمرار الدعم المصري الكبير للقضية والشعب الفلسطيني، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام والذي نجحت مرحلته الأولى في وقف الحرب على قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الغذائية والإنسانية للقطاع.

وأشار الدكتور حسام خليل، إلى أن الرئيس السيسي، حرص خلال مشاركته في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، على عرض الجهود المصرية في مجال التنمية والاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الشاملة، والحرص على تهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال والاستثمار، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

ولفت، إلى أن الخطوات الجادة التي نفذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية في الملف الاقتصادي أتت بثمارها، حيث تم رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات المالية العالمية، وزيادة معدلات النمو وتحسين ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

واستطرد النائب حسام خليل قائلاً، إن الفترة المقبلة ستشهد استمرارا لجهود دعم الملف الاقتصادي والتنمية الشاملة من خلال، تشجيع الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ودعم الاستثمارات عبر تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتسهيل الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة، وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ندوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

كيف تستفيد مصر من التجربة الرومانية في تمكين ذوي الإعاقة؟ | تفاصيل

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تطلق الموسم الرابع من مسابقة العباقرة

المطران جورج شيحان

مسيرة من الفداء.. المطران شيحان يهنئ قيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

بالصور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

