تفاصيل صفقة سوبر بين برشلونة وكومو الإيطالي فى الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير عن أخر المستجدات حول انتقال المدافع الشاب أندريس كوينكا لاعب نادي برشلونة الإسباني إلي صفوف نادي كومو الإيطالي فى الميركاتو الشتوي.

وأفادت التقارير أن نادي كومو يقترب من إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الشاب أندريس كوينكا صاحب الـ 18 عامًا قادمًا من برشلونة الإسباني.

وذكرت التقارير أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين نادي كومو الإيطالي ونظيره برشلونة الإسباني حول إنتقال المدافع الشاب أندريس كوينكا إلي الدوري الإيطالي.

ولفتت إلي أن نادي برشلونة يحتفظ بنسبة كبيرة من شرط إعادة البيع تتجاوز 20% لصالح المدافع الشاب أندريس كوينكا.

وشددت على أنه من المقرر أن يوقع نادي كومو الإيطالي مع مدافع برشلونة الإسباني ثم يقوم بإعارته لمنحه وقت للمشاركة بشكل منتظم.