خبير استراتيجي: على إسرائيل بدء بالانسحاب من الخط الأصفر بغزة

علق اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي، على الإعلان عن العثور على آخر جثمان لمحتجز إسرائيلي في قطاع غزة .

وقال إبراهيم عثمان في حواره على قناة " الحياة"، :" العثور على جثمان آخر محتجز إسرائيلي خبر إيجابي وينهي المرحلة الأولى من اتفاق غزة بشكل كامل ".

وتابع إبراهيم عثمان :" المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر بقطاع غزة وهذه النقطة جوهرية ومفصلية ".

وأكمل إبراهيم عثمان :" يجب العمل على حفظ السلام داخل قطاع غزة ثم بناء السلام والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة وتسوية الأمور السياسية داخل الأراضي الفلسطينية ".

وتابع إبراهيم عثمان :" على إسرائيل ان تظهر الشفافية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتبدأ بالانسحاب من الخط الأصفر "، مضيفا:" حماس أعلنت أنها جاهزة لعملية تسليم أسلحتها الثقيلة وعلى إسرائيل ان تبادر أيضا ".