من الأزمات إلى الريادة العالمية.. كيف صنع «مليون باوند منيو» جيلًا جديدًا في عالم المطاعم؟

كشف أيمن باكي عن تفاصيل رحلته الصعبة في عالم المطاعم، مؤكدًا أن مشاركته في برنامج «شارك تانك» مثّلت نقطة تحول حاسمة في مسيرته المهنية، حيث ساعدته على إعادة النظر في تجربته بعد سنوات من التحديات المتلاحقة.

الاستقرار في مصر

وأوضح أن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود، خاصة بعد الأزمات التي أعقبت ثورة يناير، والتي دفعته للبدء من جديد، مشيرًا إلى أن اختياره الاستقرار في مصر وإيمانه بالإمكانات الضخمة التي يمتلكها قطاع الضيافة كانا الدافع الرئيسي لطموحه في وضع المطبخ المصري على الخريطة العالمية.

تجربة غير تقليدية

من جانبه، شدد محمد فاروق على أن برنامج «مليون باوند منيو» قدّم تجربة غير تقليدية، من خلال خلق حالة نادرة من التعاون بين كبار المستثمرين وأصحاب المطاعم ورواد الأعمال الشباب، موضحًا أن هذا النموذج أتاح للمشاركين فرصًا حقيقية للتعلم واكتساب الخبرات، إلى جانب تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات واقعية قابلة للنمو.

اكتشاف المواهب الشابة في مجال المطاعم

وجاءت هذه التصريحات خلال استضافة الإعلامية منى الشاذلي لأبطال برنامج «مليون باوند منيو» في حلقة أمس الأربعاء من برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ON، حيث جمعت الحلقة كلًا من محمد عبد الحق، سامح السادات، قسمت المهيلمي، أيمن باكي، لؤي تركي، وعمر فتحي، للحديث عن كواليس مشاركتهم في البرنامج الذي يستهدف اكتشاف المواهب الشابة في مجال المطاعم، ودعمهم بأفكار مبتكرة ورؤى حديثة تواكب تطورات السوق.